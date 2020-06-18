Град, грози і зливи: синоптики засмутили прогнозом погоди

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні буде несприятливою

Погода в Україні найближчими днями не порадує жителів країни. Практично всі області в п'ятницю, 19 червня, накриє грозами, зливами, місцями можливий град.

За даними Українського гідрометцентру, на сході України очікуються короткочасні дощі, місцями пройдуть грози. Нічна температура повітря коливатиметься від +17 до +19 градусів, вдень очікується від +28 до +31 градуса.

Сильні грози зі зливами пройдуть також у південних областях країни. Нічна температура повітря коливатиметься від +17 до +19 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +28 +30 градусів, в Одесі до +25 +27 градусів. У Криму пройде гроза, можливий дощ. Вночі +17 +19 градусів, вдень від +28 до +30 градусів.

На сході України синоптики прогнозують сильні грози зі зливами. Нічна температура коливатиметься від +17 до +19 градусів, вдень очікується від +28 до +30 градусів.

Західні області накриє сильними грозами та зливами, які будуть йти вночі, та вдень. Температура повітря вночі становитиме +13 +15 градусів, у денні від +22 до +25 градусів.

В центральній частині країни пройдуть грози. Вночі від +16 до +18 градусів, вдень буде спекотно, від +27 до +29 градусів.

У Києві 19 червня очікується сильна гроза, можливий дощ. Вночі +17 +19 градусів, вдень від +28 до +30 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 19 червня

Як повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, в окремих регіонах в п'ятницю може пройти град. Також вона додала, що найближчі вихідні в Україні будуть дощовими та спекотними.

"П'ятниця обіцяє бути в Україні знову з грозовими дощами та спекою. Дощі, навіть зливи, часті супутники грози – шквали, і навіть місцями град, більш імовірні в західних областях, місцями на Півночі, в Одеській, Вінницькій, Харківській областях та Криму. На вихідних особливо з погодою нічого не зміниться", - розповіла Діденко.

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату нового похолодання в Україні.

А також розповідали про те, що під Вінницею дощем "змило" ціле село.

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Автор: Анна Шиканова