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"Гра на нервах": где и когда смотреть 1 выпуск шоу

Понедельник 20 января 2025 17:40
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"Гра на нервах": где и когда смотреть 1 выпуск шоу "Гра на нервах" выходит уже 20 января (фото: "Мы-Украина+")
Автор: Катерина Собкова

Премьера интеллектуально-экстремального шоу "Гра на нервах" состоится уже 20 января. Это первый проект на украинском ТВ, который сочетает испытания умственных способностей и эмоциональной устойчивости.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где и во сколько можно смотреть шоу онлайн.

Где и когда смотреть "Гра на нервах"

Первый выпуск шоу можно будет посмотреть 20 января в 19:30 на телеканале "Мы-Украина+".

Зрители увидят умных, классных, интересных украинцев, которые будут показывать свои знания, умение мыслить логически и доказывать, что у нас действительно очень умная и смелая нация.

За атмосферу на площадке будет отвечать телеведущий и общественный деятель Александр Педан.

&quot;Гра на нервах&quot;: где и когда смотреть 1 выпуск шоу

Александр Педан - ведущий шоу "Гра на нервах" (фото: "Мы-Украина+")

"Сейчас хочется выдавать контент, который делает нас немножечко лучше. Как минимум, дает возможность проверить себя, свои знания и даже чему-то научиться. Это все про "Гра на нервах". Это квиз-шоу соответствует современным трендам и выглядит круто, интересно, и точно не скучно ни для зрителя, ни для наших героев. Мне нравится то, что здесь участвуют и знаменитости, и обычные люди. В этом, кажется, самая большая соль этого проекта", - комментирует Педан.

&quot;Гра на нервах&quot;: где и когда смотреть 1 выпуск шоу

"Гра на нервах" (скриншот с YouTube)

Какой формат шоу "Гра на нервах"

Шоу предлагает новый формат викторины. Участники шоу находятся в постоянном напряжении, что переворачивает привычное представление о квизах и проверяет способность оставаться собранными в стрессовых ситуациях.

&quot;Гра на нервах&quot;: где и когда смотреть 1 выпуск шоу

Григорий Герман и Александр Педан в шоу "Гра на нервах" (фото: "Мы-Украина+")

Помогать участникам будут звездные гости - капитаны команд. Каждый выпуск на шоу новые звезды. Участниками первого премьерного выпуска "Гра на нервах" станут Григорий Герман и Сергей Лиховода.

Ранее мы рассказали, что известно о шоу "МастерШеф-15".

Также на войне погиб редактор "МастерШеф" и "Україна має талант".

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