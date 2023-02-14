Украинские футболисты избили россиян в турецком отеле: все детали

В турецком отеле Royal Seginus произошел конфликт между футболистами украинского клуба "Минай" и российской команды "Шинник", которые сейчас находятся на сборах в Анталии. Россиянам уже посоветовали выселиться из гостиницы, потому что "украинцы настроены серьезно".

Об этом сообщает российский Telegram -канал Baza.

Детали схватки спортсменов

По предварительным данным, в одной гостинице в Турции проживают игроки украинского футбольного клуба "Минай" из Закарпатья и футболисты "Шинника" - клуба из Ярославля.

Их конфликт начался с того, пишет Baza, что несколько украинцев якобы подошли к начальнику другой команды и потребовали спеть гимн Украины, а еще спрашивали, почему россияне не протестуют.

Самоуверенный россиянин предложил "выйти и разобраться по-мужски", но этого предотвратили сотрудники гостиницы.

Через некоторое время несколько игроков "Миная" оказались в одном лифте с футболистом российской команды и избили его.

Когда лифт приехал на нужный этаж, там наших парней ждали ярославцы. В этот момент между обеими командами началась массовая драка.

Футбольная команда из Ужгорода "Минай" (фото: fcminaj.com)

Сотрудники отеля вызвали полицию и скорую помощь.

Сейчас между футболистами все еще происходят разовые стычки, поэтому в гостинице дежурят правоохранители.

Ярославский "Шинник" предупредили, что им лучше переехать в другую гостиницу.

Более правдивая версия причины конфликта

Вместе с тем футбольный комментатор и известный журналист Роман Бебех, который общается со многими украинскими футболистами, написал в Twitter, что к конфликту привела "бытовая ситуация".

По информации Романа, российский спортсмен якобы перебрал с алкоголем и начал некорректно обращаться с персоналом, поэтому футболист "Миная" сделал ему замечание.

В конце концов, это переросло в драку.

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Он также сообщил, что россиян уже выселяется из гостиницы.

После драки "Минай" уехал на тренировку, а многие футболисты "Шинника" находятся в травмпункте.

У нападающего российского клуба Ильи Грузнова подозрения на перелом ребер.

Кроме того, у полузащитника ярославского клуба Дмитрия Самойлова подозрения на перелом пальца.