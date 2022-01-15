Українці стали частіше скаржитися на відмови прийняти оплату карткою: бізнес попередили про штрафи

В Україні відмова покупцям у проведенні безготівкової оплати за покупки - придбані товари та послуги - в торгових точках вже вважається обмеженням прав споживача і є порушенням вимог законодавства, за яке передбачена відповідальність.

Про це йдеться в заяві на сайті Держпродспоживслужби України.

У відомстві зазначили, що останнім часом збільшилася кількість скарг споживачів з приводу відмови з боку продавців у безготівковому розрахунку. У зв'язку з чим Служба нагадала бізнесу про штрафи за такі порушення.

Так, згідно зі статтею 17 Закону України "Про захист прав споживачів", за всіма споживачами в рівній мірі визнається право на задоволення їх потреб у сфері торговельного та інших видів обслуговування.

Не допускається встановлення будь-яких переваг, застосування прямих або непрямих обмежень прав споживачів (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами).

За відмову прийняти оплату карткою за придбані товари та послуги передбачена відповідальність статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів" та статтею 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Бізнес можуть оштрафувати за відмову покупцеві в реалізації його прав на суму, рівну десятикратній вартості товару (не менше 85 гривень) або 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 8 500 гривень. Крім того, за порушення правил торгівлі загрожує штраф до 27 неоподатковуваних мінімумів або ж 459 гривень.

Якщо покупець стикається з такою відмовою прийняти безготівкову оплату, він може звернутися до Держпродспоживслужби України та її територіальних органів з відповідним зверненням - зі зразком можна ознайомитися за цим посиланням.

При цьому наголошується, що постанова Кабміну від 2010 року звільняє окремі категорії продавців у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 25 тисяч людей від обов'язкового прийому спеціальних платіжних засобів для розрахунків за продані товари.