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ФОПи можуть працювати без касових апаратів, але не всі

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Україна, Неділя 02 січня 2022 10:27
ФОПи можуть працювати без касових апаратів, але не всі Фото: ФОПам дозволили працювати без касових апаратів у селах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій. Це пов'язано з нерівномірним покриттям мобільним інтернетом у селах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Згідно з рішенням уряду від обов’язкового застосування РРО звільняються суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів), при умові не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій (167 розмірів мінімальної заробітної плати).

Як зазначила перша віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко, рівень доходів підприємців в селах значно менший, ніж в містах, а в умовах карантинних обмежень він ще більше знизився.

"Витрати на придбання РРО стануть для них додатковим фінансовим навантаженням, що матиме негативні наслідки для бізнесу. В той же час, використовувати програмні РРО, як альтернативу, не всі з них можуть через нерівномірне покриття швидкісним Інтернетом або його відсутність в селах", - додала вона.

Нагадаємо, відповідно до Податкового кодексу України з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, повинні застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій.

Санкції за порушення використання касових апаратів передбачають штраф у розмірі 100% вартості проданих із порушенням товарів, а за наступні - вже 150% вартості товару.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада України 17 грудня провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів (фізичних осіб-підприємців) ще на один рік.

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Кабінет Міністрів України ФОП
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