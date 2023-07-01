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Не говорят по-украински. Укрзализныця "вляпалась" в новый скандал: детали

Укрзализныця попала в новый скандал (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Укрзализныце произошел новый скандал, где главную роль в этот раз сыграла невоспитанная проводница. Женщина отказывалась обслуживать пассажиров должным образом и сознательно нарушала языковой закон.

Об этом сообщили на странице "Громадського контролю Укрзалізниці" в Facebook.

Детали скандала

Пассажир пишет, что сегодня, 1 июля, на рейсе "Конотоп-Харьков" в поезде №806 проводница Гайдукова-Белых не проверила у пассажиров документы, удостоверяющие личность. Таким образом работница подвергала опасности всех людей в вагоне.

Кроме того, женщина проводила обслуживание исключительно на русском языке, что возмутило пользователей больше всего.

"На мое замечание разговаривать со мной и всеми пассажирами на государственном языке совсем не реагирует и продолжает общение на русском языке. Аналогично на русском языке проводит обслуживание пассажиров проводник вагона №1 Волин", - говорится в сообщении.

По словам пассажира, проводница Гайдукова-Белых носит бейджик обратной стороной, чтобы скрыть свою фамилию. А по просьбе пассажиров развернуть его лицевой стороной отказывается это делать.

Получит ли проводница наказание за ненадлежащее обслуживание, пока неизвестно.

Фото: facebook.com/publiccontrolUZ

Укрзализныця запустила первые женские купе

Напомним, что с 30 июня начали курсировать первые женские купе.

Продажа таких билетов происходит исключительно в мобильном приложении Укрзализныци. Для того чтобы получить доступ к функции, нужно обновить приложение.

Поезда с женскими купе будут маркированы в приложении, а посадка в такие купе будет открыта исключительно женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

Стоимость проезда в женских купе не отличается от обычной, количество билетов на один заказ ограничено четырьмя.

Женские купе будут тестироваться по этим направлениям:

  • №81 Киев - Ужгород
  • №41 Днепр - Трускавец
  • №75 Киев - Кривой Рог
  • №15 Харьков - Ясиня

Однако женщины уже успели заметить первые недоработки женских купе, ведь мамы с мальчиками от шести лет не могут воспользоваться услугой.

Ранее мы также писали, какой необычный подарок получила Грета Тунберг от Укрзализныци.

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Укрзализныцямовний закон