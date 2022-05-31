Що кажуть російські окупанти, які здалися, і що відповідають полонені українські захисники

Полонені російські окупанти в Україні часто розповідають, що командування примушувало їх воювати, погрожуючи статтею за дезертирство і розстрілами, що потрапили під "мобілізацію", що стали жертвами кремлівської пропаганди, про що навіть дискутують зі своїми родичами під час телефонних дзвінків.

Знешкоджених загарбників опісля міняють на українських захисників, які потрапили в полон до тієї сторони. Тепер цими питаннями займатимуться Головне управління розвідки МОУ і Служба безпеки, про що 30 травня заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Що стосується наших бійців і цивільних, які були захоплені окупантами - ситуація відрізняється кардинально. Є маса свідчень, що інтервенти застосовують до українських військових, які потрапили до них у полон - тортури, щоб "розв'язати язика" і домогтися "співпраці".

На допитах представники росЗМІ також сподіваються записати черговий пропагандистський матеріал, але через стійкість і мужність бійців ЗСУ виходить зворотний ефект.

Так, нещодавно молодший сержант полку "Азов" Владислав Дутчак, який потрапив у полон, поламав плани російської преси видати на ТБ "сенсацію" про захисників Маріуполя. Відеозапис, як відповідав військовий на допиті, вийшов у мережі.

А ось ще відео, на якому боєць полку "Азов", оборонець Маріуполя Назарій Гринцевич пояснив російським пропагандистам, чому українські воїни протягом майже 3 місяців мужньо захищали місто від загарбників та чому вийшли з "Азовсталі".

Зазначимо, що в пабліках в інтернеті можна зустріти різні кадри про поведінку українців в полоні, і моторошні свідчення про звірства армії РФ.

До речі, буквально днями Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що українські військові після звільнення з російського полону розповідали про тортури. Зокрема, як рашисти кололи їм невідомий препарат, ґвалтували жінок і тримали їх у нелюдських умовах.

Українські спецслужби та офіс омбудсмена також публікували записи, на яких самі ж російські солдати хваляться, як катують і військових ЗСУ, і мирних жителів - мовляв, щоб "розв'язати мову" і домогтися "співпраці".

..."Двох полонених взяли. Одному вухо відрізали - він казати не хотів. Це ще нормально, що йому кулю в лоб не пустили, або БТРом не четвертували. А можна було його просто поставити і короб від кулемету, 100 набоїв, просто в нього випустити, і друшляк зробити. Ну, максимум, можна було пальці відрубати", - розказував своєму батьку окупант, який ще не так давно намагався просунутися на Харківську область...

При цьому військовополонені ЗС РФ і з окупованих територій України, здавшись бійцям ЗСУ, отримують умови згідно з Женевською конвенцією й поводяться зовсім інакше.

Деякі російські військовослужбовці на прес-конференціях публічно каялися, і вирішили знову взяти в руки зброю, щоб воювати з окупантами - своїми співвітчизниками, і таким чином протистояти путінському режиму.

До речі, такі бійці новоствореного легіону "Свобода Росії", що стали на бік України, вже самі полонили кількох військових РФ, і показали відповідне відео.

Ось що розповідають на камери інші російські окупанти, які здалися бійцям ЗСУ і тим самим зберегли свої життя, й отримали шанс і можливість повернутися додому (попереджаємо - присутня ненормативна лексика!)