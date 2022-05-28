Невідомі уколи, ґвалтування та побиття: українські військові розповіли про тортури в полоні РФ

Українські військові після звільнення з російського полону розповіли про катування. Зокрема, окупанти кололи їм невідомий препарат, гвалтували жінок та тримали їх у нелюдських умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову в Telegram.

За її словами, більшість українських військовослужбовців було взято у полон окупантами під Маріуполем.

"Спочатку їх (полонених - ред.) утримували в підвалах та господарських спорудах. Потім етапували до гауптвахти, слідчого ізолятору в місті Донецьку та виправної колонії №120, які розташовані на тимчасово окупованій території. Надалі наших військових перевели до слідчих ізоляторів Таганрога і Воронежа", - розповіла Денісова.

Вона зазначила, що під час етапування українським воїнам замотували очі скотчем, одягали на голову мішок, зв’язували руки мотузками.

"У полоні українських військовослужбовців катували - погрожували вбивством, били та принижували. З особливою жорстокістю тортури застосовувалися до офіцерського складу Збройних Сил України та бійців загону спеціального призначення "Азов", - уточнює Денісова.

Омбудсмен також розповідає, що під час допитів українських військовополонених ставили на коліна, били прикладом від автомата по пальцях ніг та відкритих ранах, застосовували плоскогубці, закидали зашморг на шию і душили. Крім того, катували електрострумом, били киянкою та ногами.

"Українські військовослужбовці повідомили, що рашисти їм вводили невідомі препарати на літеру "М", після чого вони непритомніли та втрачали пам'ять. Окупанти змушували українських солдатів вчити вірш "Простите нас, родные россияне", гімн РФ, історію створення герба та прапора РФ, інакше - застосовували тортури і катування", - інформує Денісова.

Разом з тим, українські жінки-військовополонені, які утримувалися в Донецькому СІЗО, розповіли, що у камерах, розрахованих на 2-3 особи, їх перебувало щонайменше 17-20.

"Замість санвузла - відро. Жінки були позбавлені засобів гігієни та можливості помитися. Стосовно них чинився психологічний тиск - на їхніх очах жорстоко били українських полонених чоловіків. Також полонянок примушували до статевих актів", - зазначає Денісова.

Крім того, життєво необхідна медична допомога пораненим українським військовослужбовцям не надавалась. Лікар оглянув їх лише перед переміщенням до табору військовополонених у місті Севастополі, де допомогу надавали представники МКЧХ.

"Українцям не давали воду, лише 1,5 літра на 30-40 осіб, обмежували у харчуванні - на території ОРДО денний раціон складався зі шматка хліба і сала. Інколи даючи м’ясо рашисти знущалися і казали, що воно "людське", - розповідає омбудсмен.

При цьому українські військовослужбовці були позбавлені можливості зв’язатися з рідними.

"Картки з даними про особу військовополоненого для інформування своєї родини Центрального агентства розшуку МКЧХ, передбачені статтею 70 Женевської конвенції 1949 року, які повинні надсилатися одразу після взяття в полон, були заповнені лише безпосередньо перед обміном", - додала Денісова.