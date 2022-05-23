Автора фрази про російський військовий корабель звільнили з полону

Прикордонника зі Зміїного, справжнього автора фрази про російський військовий корабель звільнено з полону. Ім'я українського бійця наразі невідоме.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.

Інформацію про звільнення з полону підтвердив начальник прикордонної застави "Острів Зміїний" Богдан Гоцький.

За словами Гоцького, доступ до радіостанції мали лише прикордонники. Як він відзначив, російський крейсер висунув вимогу захисникам Зміїного здатися. Після цього ж окупанти запропонували нашим героям роботу й велику зарплату.

"Одному з військовослужбовців урвався терпець і він вказав напрямок російському кораблю. ", - пише пресслужба.

Відзначимо, раніше вважалося, що автором гасла про корабель був захисник Зміїного Роман Грибов. Прикордонник повернувся з полону до рідної Черкаської області ще 29 березня. Бійцю було вручено відзнаку "За заслуги перед Черкащиною".

Сам флагман російського Чорноморського флоту "Москва", якому наші бійці й підказали напрямок, був підбитий крилатими ракетами "Нептун" вже 13 квітня. Наступного дня в Росії заявили про те, що флагман затонув.