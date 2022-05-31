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Говоріть ці слова своїм синам завжди. Навіть дорослим

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Вівторок 31 травня 2022 19:30
Говоріть ці слова своїм синам завжди. Навіть дорослим Фото: які слова потрібно говорити синам, і навіть дорослим (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

У вихованні дітей повинні брати участь обоє батьків. І для хлопчиків особливе значення має вплив батька. Він не тільки може знайти правильні слова, але і повинен вміти донести до своєї дитини їх так, щоб вони допомогли йому прожити гідне життя.

Які слова потрібно завжди говорити своїм синам, розповіли в "Наша мама".

Ти дуже розумний і зможеш у всьому розібратися без чиєїсь допомоги

Чоловік повинен бути розумним, щоб знайти собі гідне заняття до душі, заробляти гроші, вирішувати самостійно важливі проблеми, і щоб вибрати в дружини гідну жінку.

Дурні чоловіки викликають у жінок тільки глузування, а ось з розумними вони готові піти хоч на край світу. Важко зрозуміти батьків, які тільки тим і займаються, що критикують і лають своїх синів. Цим вони їх позбавляють повноцінного життя і вбивають їх особистість.

Похвала здатна надихати та запалювати людей, незалежно від того, скільки їм років. Батьківські слова допомагають здобути освіту, набути впевненості в собі.

Ображають - дай здачі

Батьки не повинні вчити битися, але ось відповідати на прояв агресії з мудрістю і розумом, хлопчики вчаться з дитинства. Відступати - це не відповідь. Потрібно давати відсіч.

"Батько згадував історію зі свого шкільного життя. Якось до нього причепилися хлопці зі старших класів. Він не намагався від них втекти, не почав плакати, а намагався дати відсіч, як міг. І хоча хлопці його побили, але після цього більше не чіпали"

Бійки варто обходити стороною, але, якщо до цього дійшло - потрібно стояти до останнього. Кривдники, отримавши відсіч, зазвичай перестають приставати. І тих, хто може постояти за себе, не чіпають.

Обіцянка дорожче грошей

Дуже важливо привчити дітей завжди виконувати свої обіцянки. Закінчити прибирання в будинку, винести сміття, зробити домашнє завдання - стежити, щоб всі завдання були зроблені до кінця. І не відставати, поки справи не будуть зроблені.

Таку ж наполегливість варто проявляти й в інших сферах - у спорті, роботі, навчанні. Це допомагає привчити до дисципліни. Важливо, щоб батьки від синів вимагали виконання зобов'язань в будинку і стежили за виконанням.

Завжди потрібно жити в міру, відповідно до доходів

Часто чоловіки не знають міри в грошах. Вони можуть з легкістю витратити всі гроші, які заробили з великими труднощами. Як тільки їм вдається накопичити велику суму, вони відразу її витрачають на покупку якої-небудь дурниці. Батьки повинні навчити синів жити за коштами та не піддаватися швидкоплинним поривам.

Завжди старайся бути краще

Кожен батько повинен бажати своїй дитині бути кращим у своєму ремеслі. Стати кращим лікарем, кращим педагогом, кращим інженером. Діти повинні відчувати підтримку своїх батьків. Це допоможе їм самореалізуватися і досягти вершин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як допомогти адаптуватися дітям в новій школі або садку після переїзду.

А також розповідали про те, що названо головний секрет успішного спілкування з дитиною.

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