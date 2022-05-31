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Говорите эти слова своим сыновьям всегда. Даже взрослым

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 19:30
Говорите эти слова своим сыновьям всегда. Даже взрослым Фото: Какие слова нужно говорить сыновьям, и даже взрослым (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

В воспитании детей должны участвовать оба родителя. И для мальчиков особое значение имеет влияние отца. Он не только может найти правильные слова, но и должен уметь донести до своего ребенка их так, чтобы они помогли ему прожить достойную жизнь.

Какие слова нужно всегда говорить своим сыновьям, рассказали в "Наша мама".

Ты очень умный и сможешь во всем разобраться без чьей-либо помощи

Мужчина должен быть умным, чтобы найти себе достойное занятие по душе, зарабатывать деньги, решать самостоятельно важные проблемы, и чтобы выбрать в жены достойную женщину.

Глупые мужчины вызывают у женщин только насмешки, а вот с умными они готовы пойти хоть на край света. Тяжело понять родителей, которые только тем и занимаются, что критикуют и ругают своих сыновей. Этим они их лишают полноценной жизни и убивают их личность.

Похвала способна вдохновлять и зажигать людей, независимо от того, сколько им лет. Родительские слова помогают получить образование, обрести уверенность в себе.

Обижают - дай сдачи

Родители не должны учить драться, но вот отвечать на проявление агрессии с мудростью и умом, мальчики учатся с детства. Отступать - это не ответ. Нужно давать отпор.

"Отец вспоминал историю из своей школьной жизни. Как-то к нему прицепились ребята из старших классов. Он не пытался от них убежать, не начал плакать, а старался дать отпор, как мог. И хотя ребята его побили, но после этого больше не трогали"

Драки стоит обходить стороной, но, если до этого дошло - нужно стоять до последнего. Обидчики, получив отпор, обычно перестают приставать. И тех, кто может постоять за себя, не трогают.

Обещание дороже денег

Очень важно приучить детей всегда выполнять свои обещания. Закончить уборку в доме, вынести мусор, сделать домашнее задание - следить, чтобы все задания были сделаны до конца. И не отставать, пока дела не будут сделаны.

Такую же настойчивость стоит проявлять и в других сферах - в спорте, работе, учебе. Это помогает приучить к дисциплине. Важно, чтобы родители от сыновей требовали выполнение обязательств в доме и следили за выполнением.

Всегда нужно жить в меру, в соответствии с доходами

Часто мужчины не знают меры в деньгах. Они могут с легкостью потратить все деньги, которые заработали с большим трудом. Как только им удается накопить большую сумму, они сразу ее тратят на покупку какой-нибудь глупости. Родители должны научить сыновей жить по средствам и не поддаваться мимолетным порывам.

Всегда старайся быть лучше

Каждый родитель должен желать своему ребенку быть лучшим в своем ремесле. Стать лучшим врачом, лучшим педагогом, лучшим инженером. Дети должны чувствовать поддержку своих родителей. Это поможет им самореализоваться и достигнуть вершин.

Напомним, ранее мы писали о том, как помочь адаптироваться детям в новой школе или садике после переезда.

А также рассказывали о том, что назван главный секрет успешного общения с ребенком.

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