Вона вже не розмовляє: відома російська актриса невиліковно хвора

Маргарита Терехова хвора на невиліковну хворобу і зараз практично нікого не впізнає. Про це повідомив син артистки Олександр. Люди пам'ятають актрису гучної ролі "Міледі в "Трьох мушкетерах". Зараз зірка не розмовляє і лише іноді посміхається. Маргариті зараз 76 років і ще 10 років тому лікарі діагностували у неї хвороба Альцгеймера.

"Мама лежить, мовчить, нас не дізнається. Вона зараз наче в іншому вимірі", — розповів Олександр одному з російських каналів.

Прекрасна Міледі Маргарита Терехова (teleprogramma.pro)

За словами Олександра, журналісти весь час хочуть зробити знімки Терехової, але вони з сестрою проти цього, бо хочуть, щоб їх маму запам'ятали молодою і красивою.

"Вона вже не говорить. Прогноз лікарів тут один — краще точно не буде. У нас з Анею, моєю сестрою, чітка позиція. Людина на такій стадії Альцгеймера виглядає погано. Вона — велика актриса, тому не хочемо її показувати нікому", — сказав Олександр.

Маргарита Терехова хвора (Фото: pxhere.com)

Відзначимо, що раніше актрису поклали в лікарню, де їй провели обстеження. Як повідомив син Терехової, її щодня провідують родичі і знайомі.