Ми кажемо, що бідні, але у нас стільки машин, що не маємо їх де паркувати, - історик Ярослав Грицак

За його словами, реальні зміни в Україні будуть лише тоді, "коли до влади прийде політична еліта, яка має політичну волю робити радикальні реформи".

"А стається це в моменти кризи. Біда України в тому, що у нас є криза, але немає відчуття кризи. У нас ніби все погано, а насправді не так уже й погано. Ми нарікаємо, що не маємо що їсти, а на бенкетах чи домашніх святах столи вгинаються. Ми кажемо, що ми бідні, але у нас стільки машин, що ми не маємо їх де паркувати", - каже історик.

При цьому він зауважує, що "люди не брешуть, просто за роки незалежності машина вже не є мірилом багатства".

"Звичайно, в Україні багато бідних людей, але більшість має добре приховану "м’яку подушку" чи "товсту панчоху", - зазначає Грицак.

Так само, власне, і з іншими країнами. Річ у тім, каже він, що "багато бідних країн не є аж такими бідними", просто значна частина їхнього багатства - "в тіні".

"Країни тоді стають багатими, коли нема потреби тримати гроші у панчосі чи подушці. Коли гроші виходять "на сонце" і починають працювати. Але має прийти до влади політичний клас, який зробить "панчохи", "тінь" і щоденну корупцію невигідними", - наголошує історик.

І додає, що задля цього "має змінитися суспільний настрій: сформуватися розуміння, що ми так далі жити не можемо і не хочемо".

"Бо якщо ми хочемо, щоб усе було так, як було, або хвалитися тим, як ми обманюємо державу, поки вона обманює нас, то швидких змін не побачимо", - сказав Грицак.

При цьому, науковець визнає, що все це "гра в довгу", але вона "може швидко закінчитися, якщо прийде хтось, хто хоче змін". Тим паче, що в Україні є запит на зміни.

"І це дуже важливо. Якби цього не було, не було б двох Майданів, не було б Порошенка, не було б Зеленського. Доки існує запит на зміни, вони можуть статися будь-коли. Але це не означає, що вони повинні неминуче статися. Стануться чи не стануться - питання, на яке історик не може дати відповіді", - відзначив Грицак.

"Все залежить від багатьох обставин, яких ніхто передбачити не може, але шанси на це є", - резюмував він.