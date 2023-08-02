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Готовятся к голоду? В Анталии жадные русские туристы украли 35 кг продуктов "в дорогу"

В Турции россияне украли 35 кг еды в отеле (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

В одном из отелей в Анталии российские туристы украли 35 кг еды со шведского стола, чтобы взять в дорогу. Работники отеля были просто шокированы такой наглостью и потребовали объяснений.

Детали истории - читайте в материале Styler ниже.

Инцидент произошел в одном из отелей Анталии, в Турции. Очевидцы сняли на телефон скандал с российскими туристами и опубликовали его в социальных сетях.

Россияне в течение нескольких дней собирали продукты со шведского стола и относили в свой номер. Там они паковали все в фольгу и складывали в холодильник. Всего им удалось украсть около 35 кг еды.

При выезде они попытались вынести продукты из отеля, но сотрудники их остановили, так как туристы с такими объемными сумками вызвали у них подозрение. Работники отеля вывернули сумки на кровать и увидели, что там полно еды, украденной со шведского стола.

На кадрах видео, размещенного в социальных сетях, слышно, как российская туристка оправдывается. Сначала она сказала, что эти продукты ей "дали в ресторане", а потом назвала всю эту кучу еды "гостинцами". Далее она заявила, что якобы оставила эти "гостинцы" сотрудникам отеля. И последним объяснением этой дамы стало то, что она взяла продукты для перекуса в дорогу.

"Что нам есть в поезде? Дайте нам поесть, мы едем сегодня", - сказала она сотрудникам отеля.

Количество пищи и ее разнообразие просто поражает. Туристы взяли с собой сухофрукты, несколько килограммов яблок разных сортов, снеки, конфеты, газированные напитки, кучу сахара, много пакетиков чая и многое другое.

Особо поразил свидетелей кусок масла, замотанный в фольгу. А еще россияне насобирали целый пакет порционных соусов.

И на закуску - они украли целую кучу пакетиков с шампунем и косметикой. И явно это количество не соответствует количеству дней, которые они там провели. Значит, они брали их дополнительно или выкрали из других номеров.

 

Кстати, ранее мы писали о том, что в Батуми избили российского туриста.

А также рассказывали о том, что в Молдове врач отказался делать операцию гражданке РФ.

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