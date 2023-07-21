"Вы для меня враг": в Молдове врач заявил женщине, что не оперирует россиян
В Молдове врач заявил пациентке из России, что не оперирует граждан из РФ. Также он вспомнил войну в Украине.
Видео опубликовали в украинском Telegram-канале.
На кадрах врач, общаясь с россиянкой говорит, что ему "хочется расстрелять ее из автомата Калашникова". Все потому, что на его приветствие на государственном языке он отвечает на русском.
Он отметил, что россиян категорически не оперирует. К тому же известно, что операцию россиянка ждала целый год.
"Это меня оскорбляет. Я захожу, говорю "Buna ziua", а вы мне - "Здравствуйте". Мне хочется вытащить Калашникова и расстрелять вас, потому что вы для меня сразу враг. Вы россиянка? Россиянка-россиянка? Я россиян не оперирую, это враги. Езжайте в Украину", - сказал врач.
Врач, заявивший, что не оперирует россиян (скриншот)
Однако женщина заявила, что она по национальности россиянка, но родилась в Молдове.
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