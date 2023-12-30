Не готовьте это! 5 новогодних блюд, которые ели только в СССР

Шпроты

Эту рыбу раньше считали деликатесом, а потому в СССР бутерброды со шпротами были традиционной закуской на Новый год. Обычно хлеб просто мазали сливочным маслом, а сверху клали консервы. Также ее "украшали" зеленью или маринованными огурцами, ведь соления были наиболее доступным ингредиентом в эпоху полупустых полок в магазинах.

"Мимоза"

Салат "Мимоза" был обязательным гостем на советском праздновании Нового года. Все объясняется очень просто. Рыбные консервы, лук и яйца найти в те времена было намного проще, чем ананасы, морепродукты или другие ингредиенты для интересных салатов. Поэтому в те времена хозяйки постоянно готовили такой салат еще и умудрялись сделать его похожим на цветок мимоза – благодаря натертому отварному желтку.

Устаревшие салаты из прошлого (фото: freepik.com)

"Оливье"

Конечно, этот салат знают почти все. Но он стал так популярен именно в советские времена, и не просто так. Хозяйки "охотились" за банкой горошка и колбасой с майонезом, чтобы хотя бы на Новый год полакомиться "деликатесами" - эти продукты купить просто так было почти невозможно. Сейчас есть немало рецептов других салатов, в которых нет картофеля "для массы" и майонезы "для сытости".

Сельдь под шубой

Такой салат, как и "Оливье", был популярен лишь потому, что для него вполне возможно найти ингредиенты. Сельдь, дешевая свекла. картофель и главный "деликатес" – майонез, – это блюдо считают главной звездой советского меню на Новый год.

Какие салаты готовили в прошлом (фото: freepik.com)

Котлеты

Да-да, в СССР не все могли купить птицу или свинину, а потому даже на праздничный стол подавали обычные котлеты из фарша. "Для массы" к мясу добавляли картофель, лук, хлеб.