Готовьте кошельки: во сколько обойдется корзина на Пасху 2023

Меньше чем через месяц украинцы будут праздновать Пасху, поэтому закупки и подготовка идут полным ходом. Однако за последний год цены на разные группы товаров существенно выросли, соответственно, подорожали и праздничные столы.
Во сколько обойдется пасхальная корзина украинцам - читайте ниже в материале Styler.
Для анализа стоимости продуктов возьмем базовый набор:
Для того чтобы сделать домашнюю паску, нужно немало ингредиентов для выпечки. Сложив средние ценники для всех составляющих паски, мы получили 360 гривен. Эта сумма будет колебаться в зависимости от количества требуемого теста, особенностей рецепта и индивидуальных предпочтений.
Пасху невозможно представить без пасхальных яиц и писанок, поэтому добавляем их к общей сумме. В настоящее время десяток яиц стоит примерно 72 гривны в зависимости от категории и производителя.
Следующее в списке мясо. Чаще всего кладут именно буженину или сало. Один килограмм буженины в среднем стоит 440 гривен, но обычно берут 200-300 граммов мяса. Это получится от 90 до 130 гривен.
Сало несколько более дешевый продукт. Если в свою корзину вы захотите именно его, то килограммовый кусочек обойдется ориентировочно в 180 гривен.
По сравнению со всеми перечисленными продуктами хрен стоит мизер - примерно 20 гривен.
Что касается последней стандартной составляющей корзины, то вино - показатель относительный, ведь цена может очень существенно отличаться. Если опираться на данные Минфина, то бутылка красного вина в среднем будет стоить 105 гривен.
Для оценки общей картинки нам нужно сложить вместе полученные числа. Таким образом пасхальная корзина с базовым набором продуктов обойдется от 687 до 737 гривен.
Следует понимать, что продукты стандартны и не рассчитаны на большое количество людей. Если у вас большая семья или будет много гостей, соответственно сумма расходов будет значительно выше.
Раньше мы рассказывали, что категорически запрещено класть в корзину на Пасху.
Читайте также, какой будет погода на Пасху 2023 года.