"Готовится отдыхать": сурок-прорицатель Тимко пережил оккупацию в Харьковской области

По его словам, во время оккупации в Нестеровке жили около 30 сурков. Тогда с сурками были двое надзирателей, работники лаборатории Владимир и Галина.

Владимир Грубник посетил суров на прошлой неделе и привез гуманитарную помощь от Красного Креста.

"Здесь суркам все, что им нужно. Наши люди живы, здоровы, что ухаживали за сурками - Владимир и Галина, это сотрудники нашей лаборатории", - сказал он.

Харьковский сурак-прорицатель Тимко пережил оккупацию (suspilne.media)

Во время оккупации сурки жили в клетках и не голодали, осенью прошлого года им закупили около тонны корма.

"У Тимка все хорошо, он уже готовится отдыхать", - говорит Грубник.

Отмечается, что никаких предсказаний Тимко еще не делал, но Владимир надеется, что в феврале сурок сделает их на биостанции, где и каждую зиму до полномасштабного российского вторжения.

Харьковский сурак-прорицатель Тимко пережил оккупацию (suspilne.media)