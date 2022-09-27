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"Готовится отдыхать": сурок-прорицатель Тимко пережил оккупацию в Харьковской области

Харьковский сурак-прорицатель Тимко пережил оккупацию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Сурок-прорицатель Тимко вместе с другими животными пережил оккупацию в селе Нестеровка Харьковской области, которое Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов в сентябре.

Об этом Суспільному рассказал заведующий лабораторией "Восточные степи" биологического факультета Каразинского Владимир Грубник.

По его словам, во время оккупации в Нестеровке жили около 30 сурков. Тогда с сурками были двое надзирателей, работники лаборатории Владимир и Галина.

Владимир Грубник посетил суров на прошлой неделе и привез гуманитарную помощь от Красного Креста.

"Здесь суркам все, что им нужно. Наши люди живы, здоровы, что ухаживали за сурками - Владимир и Галина, это сотрудники нашей лаборатории", - сказал он.

Харьковский сурак-прорицатель Тимко пережил оккупацию (suspilne.media)

Во время оккупации сурки жили в клетках и не голодали, осенью прошлого года им закупили около тонны корма.

"У Тимка все хорошо, он уже готовится отдыхать", - говорит Грубник.

Отмечается, что никаких предсказаний Тимко еще не делал, но Владимир надеется, что в феврале сурок сделает их на биостанции, где и каждую зиму до полномасштабного российского вторжения.

Харьковский сурак-прорицатель Тимко пережил оккупацию (suspilne.media)

Напомним, что 4 мая россияне взяли в плен сурка-прорицателя Тимка.

Также мы писали, что сурок Тимко III давал прогноз на весну и назвал украинцам лучшее блюдо-антистресс.

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