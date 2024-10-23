Готовите хлеб на закваске? Вот еще один способ длительного хранения

Если готовить хлеб на закваске регулярно, то массу хранят при комнатной температуре. Для продолжительного хранения закваску ставят в холодильник. Но чтобы не подкармливать массу и сохранить активность бактерий, закваску можно засушить.

О том, как засушивать закваску для хранения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как засушить закваску

Для того чтобы засушить закваску, масса должна быть заранее прикормлена и в стадии наибольшей активности. Противень для выпечки или поднос необходимо застелить пергаментной бумагой.

Закваску необходимо выложить на бумагу и размазать ложкой или ножом как можно более тонким слоем. Толщина слоя зависит от вида закваски - масса с меньшим процентом влажности будет растекаться хуже.

Сушить закваску нужно только при комнатной температуре, а не в духовке. Не следует ускорять процесс высыхания с помощью микроволновки или солнечных лучей.

Преимущества засушивания закваски

При хранении закваски при комнатной температуре ее кормят мукой и водой несколько раз в сутки. В случае хранения закваски в холодильнике подкармливать массу не нужно, а простоять масса может значительно дольше.

Однако этот метод имеет свои недостатки - снижается активность молочнокислых бактерий. К тому же, перевозить закваску в жидком виде сложно.

Засушенную закваску не нужно подкармливать - однако она сохраняет свои свойства в течение лет. Такую массу можно хранить в баночках или в коробках и легко транспортировать.

Сколько сушить закваску

Обычно на засушку закваски уходит несколько дней. Однако скорость высыхания также зависит от температуры воздуха и ингредиентов в закваске.

Чем толще закваски и больше влажности, тем дольше будет сохнуть масса. Чтобы в закваску не попала пыль, можно накрыть ее сверху пергаментом, обеспечив циркуляцию воздуха.

Как хранить засушенную закваску

После того как закваска полностью высохнет, ее можно разломить на кусочки или измельчить в муку. Хранить засушенную массу нужно в чистых стеклянных банках или пакетах с застежкой, герметично закрыв посуду.

Сухую закваску следует хранить в сухом и темном месте, без резких перепадов температуры.

Как активировать сухую закваску

Сухую закваску активируют водой, используя 60 г питьевой воды на 20 г закваски. Массу кладут в банку, заливают водой и оставляют на 5 часов или даже на ночь.

За это время закваска впитывает жидкость и почти растворяется. После этого закваску нужно перемешать, чтобы избавиться от осадка, и всыпать 60 г пшеничной муки.

Закваску перемешивают до консистенции сметаны, плотно закрывают посуду и отставляют на время. Когда на поверхности массы появляются пузырьки, 50 г закваски перекладывают в чистую банку, добавляя 50 г питьевой воды и 500 г пшеничной муки.

Приблизительно за 14 часов процедуру необходимо повторить. Важно учитывать температуру воздуха в помещении - чем теплее, тем быстрее активизируется масса. После третьей подкормки, на закваске можно выпекать хлеб.