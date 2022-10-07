Как утеплить пластиковые окна, чтобы они не пропускали холод

До наступления зимы эксперты убедительно советуют утеплить окна, большинство из которых сейчас металлопластиковые.

Styler собрал вам советы, как и чем утеплить металлопластиковые окна на зиму.

Обязательно ли утеплять окна

По словам специалистов по установке окон, именно они являются основным источником теплопотери в помещении. Через окна выходит до 30% тепла. Грубо говоря, деньги, которыми вы платите за отопление, летят на ветер из того же неутепленного окна.

Чаще всего тепло выходит через уплотнители, подоконники, откосы и отливы. Поэтому при утеплении особое внимание следует обращать именно на эти участки.

Проверьте работу механизма

Обратите внимание: уплотнитель утеплить невозможно. Если он больше не выполняет свои функции, лучше его просто заменить, предварительно проверив.

Уплотнитель должен легко мяться под пальцами и полностью восстанавливать первичную форму. Если он засох, потрескался или оказался поврежден, его заменяют.

Если уплотнители в норме, но створка закрывается неплотно, отрегулируйте прижим запорного механизма.

Как утеплить подоконник

Для этого вам понадобится монтажная пена и немного гипсовой штукатурки.

Итак, расчистите пространство стены от штукатурки непосредственно под подоконником на ширину два-три сантиметра. Удалите старую монтажную пену подходящим инструментом, например, с помощью небольшого деревянного рельса, мелкий мусор и пыль можно убрать пылесосом.

Далее немного увлажните поверхности водой из пульверизатора или опрыскивателя. Заполните пространство под подоконником пеной в несколько приёмов: за один раз наносите слой пены пять-семь сантиметров, между слоями делайте паузу 10-15 минут для ее расширения.

Теперь оставьте пену для отверждения на 24 часа, а затем обрежьте излишки затвердевшей пены ножом, закройте пространство под подоконником штукатуркой.

Как утеплить пластиковые окна снаружи

На этом шаге утеплим откосы окон. При этом утеплять их необходимо как снаружи, так и изнутри.

Утепление наружных откосов окон желательно производить не с применением пенополистирола, а с помощью минеральной ваты или теплоизоляционных штукатурок.

Сначала удалите излишки монтажной пены. Затем на стену откоса монтируйте теплоизоляционный материал. Для финальной обработки используйте паропроницаемую шпатлевку и краску с аналогичными характеристиками.

Как утеплить стекло металлопластиковых окон

Для утепления пластиковых окон необходимо снизить теплопроводность элемента с максимальной площадью. В жилых помещениях желательно устанавливать двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты. Если в окнах установлены однокамерные стеклопакеты, лучше замените их двухкамерными.

Еще одним вариантом сохранения тепла является теплосберегающая пленка для окон, которая наклеивается поверх стекла, но она не сможет решить проблему радикально. Пленка для утепления окон делает дополнительную воздушную камеру, которая увеличивает изоляционные характеристики всего окна.