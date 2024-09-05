Готовимся обрезать деревья: как это увеличит урожай и оздоровит растения

Одним из важных мероприятий осенью является обрезка деревьев в саду. Если растения чрезмерно зарастают, они становятся более уязвимыми к болезням и атакам вредителей. Итак, когда следует начинать обрезку деревьев и как именно?
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, почему обрезка деревьев осенью очень важна, и как ее осуществить.
Формирование кроны плодового дерева следует проводить не менее двух раз в год: весной и осенью. Весенняя обрезка носит в основном санитарный характер, и во время нее удаляются плохо перезимовавшиеся или сломавшиеся ветви.
Вот почему осенняя обрезка фруктовых деревьев имеет свои преимущества:
Если омолаживающая или формирующая обрезка не была произведена осенью, ее следует перенести на весну.
Время обрезки деревьев осенью зависит от региона и погодных условий конкретного года. Становиться к работе можно после опадания листьев, когда сокодвижение в тканях дерева замедляется и дерево менее подвержено стрессу.
Рекомендуется планировать обрезку на конец сентября или октябрь, поскольку дерево должно окрепнуть до наступления морозов.
Если обрезку провести слишком поздно, непосредственно перед холодами кора и древесина в месте среза могут подмерзнуть, что дополнительно ослабит дерево и может привести к его гибели. Плодовые деревья особенно чувствительно реагируют на позднюю обрезку.
Не все деревья подходят для осенней обрезки. Не рекомендуется проводить формующую обрезку осенью для растений со слабой зимостойкостью, ведь это лишает их части питания и защиты перед холодами. Для таких культур обрезку лучше перенести весной.
Осенью можно обрезать:
Абрикос, черешню, персик и вишню лучше тщательно обрезать весной, а осенью провести только санитарную обрезку.
Главное правило осенней обрезки - не переусердствовать. Чрезмерно обрезанные деревья ослабеют, плохо перезимуют и покажут низкую урожайность в следующем сезоне.
Обрезку следует проводить в солнечный сухой день, чтобы раны могли естественным образом подсохнуть.
Правильная обрезка деревьев осенью включает следующие действия:
Оставлять нужно только те ветки, которые растут перпендикулярно стволу, поскольку они наиболее урожайны. Все срезы должны быть ровными. При спиливании толстых ветвей сначала производят подпил снизу, а затем сверху.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Farmers' Almanac, Gardener's Path, Gardeners' World.