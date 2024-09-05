Готовимся обрезать деревья: как это увеличит урожай и оздоровит растения

Оптимальные сроки осенней обрезки

Формирование кроны плодового дерева следует проводить не менее двух раз в год: весной и осенью. Весенняя обрезка носит в основном санитарный характер, и во время нее удаляются плохо перезимовавшиеся или сломавшиеся ветви.

Вот почему осенняя обрезка фруктовых деревьев имеет свои преимущества:

Растения успевают восстановиться после стресса до наступления зимы, а весной с началом тепла быстро приступают к росту.

Деревья легче переносят зимние холода. В загущенной кроне скапливается больше снега, что может привести к поломке ветвей.

Риск проникновения грибков в раны на дереве снижается, поскольку большинство грибков уже находятся в "спящем" состоянии.

Осенью у садовода обычно меньше работ в саду, что позволяет уделить больше внимания обрезке.

Если омолаживающая или формирующая обрезка не была произведена осенью, ее следует перенести на весну.

Когда же начинать осеннюю обрезку?

Время обрезки деревьев осенью зависит от региона и погодных условий конкретного года. Становиться к работе можно после опадания листьев, когда сокодвижение в тканях дерева замедляется и дерево менее подвержено стрессу.

Рекомендуется планировать обрезку на конец сентября или октябрь, поскольку дерево должно окрепнуть до наступления морозов.

Если обрезку провести слишком поздно, непосредственно перед холодами кора и древесина в месте среза могут подмерзнуть, что дополнительно ослабит дерево и может привести к его гибели. Плодовые деревья особенно чувствительно реагируют на позднюю обрезку.

Обрезка производится с помощью пилы, секатора или садовых ножниц (фото: Freepik.com)

Какие деревья можно обрезать осенью?

Не все деревья подходят для осенней обрезки. Не рекомендуется проводить формующую обрезку осенью для растений со слабой зимостойкостью, ведь это лишает их части питания и защиты перед холодами. Для таких культур обрезку лучше перенести весной.

Осенью можно обрезать:

сливы;

яблони;

груши.

Абрикос, черешню, персик и вишню лучше тщательно обрезать весной, а осенью провести только санитарную обрезку.

Основные принципы осенней обрезки

Главное правило осенней обрезки - не переусердствовать. Чрезмерно обрезанные деревья ослабеют, плохо перезимуют и покажут низкую урожайность в следующем сезоне.

Обрезку следует проводить в солнечный сухой день, чтобы раны могли естественным образом подсохнуть.

Правильная обрезка деревьев осенью включает следующие действия:

Проведение санитарной обрезки: удаление больных, поврежденных вредителями ветвей, а также высохших или сломавшихся.

Удаление всей корневой поросли и волчков, которые только загущают крону и оттягивают питание, но не способствуют плодоношению.

Удаление перекрестных, слишком близко расположенных, слабых, незрелых ветвей, а также растущих внутрь кроны или вертикально вверх. Ветви, направленные вниз, также не требуются дереву.

Обработка всех ран специальной пастой, краской, садовым варом или другим защитным средством с фунгицидным действием.

Удаление обрезанных веток с участка или их сожжение. Здоровые ветви можно измельчить и использовать для мульчирования или компостирования.

Оставлять нужно только те ветки, которые растут перпендикулярно стволу, поскольку они наиболее урожайны. Все срезы должны быть ровными. При спиливании толстых ветвей сначала производят подпил снизу, а затем сверху.