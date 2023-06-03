Готовим невероятно вкусные куриные крылышки: легкий и пошаговый рецепт

Куриные крылышки часто готовят на праздники или просто, чтобы хорошо провести время в хорошей компании. Ингредиенты очень просты, а вкуснятина получится просто невероятная.
Рецептом вкусных куриных крылышек поделилась Ирина Молочко в своем Instagram.
Для приготовления куриных крылышек вам понадобятся:
Сначала нужно приготовить маринад: терияки и соевый соусы, чеснок, паприку и перец перемешать. Замариновать полученным соусом крылышки и сделать на мясе небольшие надрезы.
После этого оставить мясо мариноваться на ночь. Для панировки, стоит взять две миски. В первую - молоко, в другую - смешать муку с разрыхлителем.
Окунуть крылышки сначала в молоко, затем в муку, затем снова в молоко. Жарить с двух сторон до образования корочки.
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