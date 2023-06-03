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Готовим невероятно вкусные куриные крылышки: легкий и пошаговый рецепт

Как приготовить невероятно вкусные куриные крылышки (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Куриные крылышки часто готовят на праздники или просто, чтобы хорошо провести время в хорошей компании. Ингредиенты очень просты, а вкуснятина получится просто невероятная.

Рецептом вкусных куриных крылышек поделилась Ирина Молочко в своем Instagram.

Ингредиенты

Для приготовления куриных крылышек вам понадобятся:

  • 1 кг крылышек
  • 100 г молока
  • 250 г муки
  • 1/2 пакетика разрыхлителя теста
  • 300 мл масла
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1/2 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. соуса терияки
  • 1 ч. л. паприки
  • молотый перец - по вкусу

Как готовить

Сначала нужно приготовить маринад: терияки и соевый соусы, чеснок, паприку и перец перемешать. Замариновать полученным соусом крылышки и сделать на мясе небольшие надрезы.

После этого оставить мясо мариноваться на ночь. Для панировки, стоит взять две миски. В первую - молоко, в другую - смешать муку с разрыхлителем.

Окунуть крылышки сначала в молоко, затем в муку, затем снова в молоко. Жарить с двух сторон до образования корочки.

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