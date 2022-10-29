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Готовим нереально вкусные сырники с тыквой: рецепт известного кулинара

Фото: Сырники с тыквой приготовить легко (unsplash.com)
Автор: Styler

Осень - это сезон тыквы, которая является очень ценным и полезным продуктам. Добавьте ее в сырники и блюдо заиграет новыми красками.

Рецептами сырников с тыквой поделилась кулинар Лиза Глинская в Instagram.

Для приготовления вам понадобятся

  • 400 г творожного сыра
  • 150 г тыквы
  • 30 г сахара (1.2 ст.л.)
  • 40 г муки (2 ст.л. без горки)
  • 50 г яйца (1 шт)
  • цедра 1-го апельсина
  • корица (по желанию)
  • соль

Дополнительно:

  • мука для обвалки
  • масло для жарки

Пошаговый рецепт приготовления

Натрите тыкву и цедру апельсина на терке, добавьте корицу. Оставьте немного.

Перетрите творожный сыр, добавьте сахар, муку, соль, яйцо. Добавьте в смесь тыкву. Перемешайте. Сформируйте сырники, обваляйте их в муке, обжарьте на масле.

После этого выложите их на бумажные салфетки. Приятного аппетита!

Сырники с тыквой от Лизы Глинской (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

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