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Готовим кружевные блинчики из манной каши: простая вкуснятина за копейки

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Понедельник 03 октября 2022 13:20
Готовим кружевные блинчики из манной каши: простая вкуснятина за копейки Фото: Как приготовить блины из манной каши (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Блинчики из манной каши – вкусная выпечка, которая позволит и семью накормить и остатки детского завтрака использовать. Впрочем, можно сварить кашу и специально для блинчиков.

Рецептом поделились на Shuba.life.

Ингредиенты

Для каши:

  • Молоко – 400 мл
  • Манная крупа – 80 г
  • Сахар – 40 г
  • Масло сливочное – 20 г

Для теста:

  • Манная каша – 400 г
  • Вода – 150 мл
  • Мука пшеничная – 150 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Масло сливочное – 20 г

Пошаговое приготовление

Для приготовления манной каши вскипятите молоко, всыпьте манную крупу, активно мешая, и варите на маленьком огне 15-20 минут. В конце добавьте сахар и сливочное масло. Дайте каше остыть.

В миску просейте муку, добавьте воду, яйца, манную кашу и хорошо перемешайте до однородности теста.

Сковороду нагрейте, смажьте маслом, налейте тонкий слой теста и жарьте с двух сторон до румяности. Обжарьте все блины и подавайте горячими.

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