Готуємо мереживні млинці із манної каші: проста смакота за копійки

Фото: Як приготувати млинці з манної каші (pixabay)

Млинці з манної каші - смачна випічка, яка дозволить і сім'ю нагодувати і рештки дитячого сніданку використати. Втім, можна зварити кашу і спеціально для млинців.

Рецептом поділилися на Shuba.life.