Готуємо мереживні млинці із манної каші: проста смакота за копійки
Млинці з манної каші - смачна випічка, яка дозволить і сім'ю нагодувати і рештки дитячого сніданку використати. Втім, можна зварити кашу і спеціально для млинців.
Рецептом поділилися на Shuba.life.
Інгредієнти
Для каші:
- Молоко - 400 мл
- Манна крупа - 80 г
- Цукор - 40 г
- Масло вершкове - 20 г
Для тіста:
- Манна каша - 400 г
- Вода - 150 мл
- Борошно пшеничне - 150 г
- Яйця - 2 шт.
- Масло вершкове - 20 г
Покрокове приготування
Для приготування манної каші закип’ятіть молоко, всипте манну крупу, активно мішаючи, і варіть на маленькому вогні 15-20 хвилин. У кінці додайте цукор і вершкове масло. Дайте каші охолонути.
У миску просійте борошно, додайте воду, яйця, манну кашу і добре перемішайте до однорідності тіста.
Сковороду нагрійте, змастіть маслом, налийте тоненький шар тіста і смажте із двох боків до рум’яності. Обсмажте всі млинці і подавайте гарячими.
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