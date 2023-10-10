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Готовим хрустящий пирожок с вишней "как в МакДональдс": знаменитый рецепт

Как приготовить дома аналог вишневого пирога из МакДональдса (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Многие обожают десерт из МакДональдса - хрустящий вишневый пирог. Вы с легкостью можете приготовить выпечку и дома, и она получится намного вкуснее ресторанной.

Как это сделать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram-аккаунте "Смачні рецепти на кожен день".

Рецепт приготовления хрустящего вишневого пирога

Вам понадобится

  • вишня – 300 г,
  • сахар - 80 г,
  • кукурузный крахмал - 15 г,
  • вода - 50 мл,
  • тесто "фило" - 6 шт.,
  • масло для жарки.

Пошаговый рецепт 

Свежие или размороженные вишни без косточки выложите в кастрюлю, добавьте сахар, помешивая, доведите до кипения. Добавьте вымешанный в воде крахмал, убавьте огонь и, помешивая, варите до загустения. Накройте пищевой пленкой и дайте остыть до комнатной температуры.

Тесто фило разморозьте согласно инструкции. На рабочую поверхность выложите лист теста. Важно, чтобы остальное тесто лежало накрытое полотенцем, потому что фило быстро заветривается и становится непригодным. На более узкий край листа выложите начинку (ориентировочно 1 ст.л. с верхом), сложите в виде прямоугольного пирога, кромку смажьте водой и зафиксируйте.

Жарьте в достаточном количестве разогретого масла на среднем огне с двух сторон до зарумянивания, поливая пирог растительным маслом. При необходимости, выложите на бумажное полотенце, чтобы забрать лишний жир.

Подавайте к столу горячим!

Напомним, что украинцам "втюхивают" очередной фейк про бесплатную еду в МакДональдсе.

Как мы ранее писали, экс-сотрудник McDonald's назвал 2 продукта, которые нельзя заказывать.

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