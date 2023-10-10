Готовим хрустящий пирожок с вишней "как в МакДональдс": знаменитый рецепт

Рецепт приготовления хрустящего вишневого пирога

Вам понадобится

вишня – 300 г,

сахар - 80 г,

кукурузный крахмал - 15 г,

вода - 50 мл,

тесто "фило" - 6 шт.,

масло для жарки.

Пошаговый рецепт

Свежие или размороженные вишни без косточки выложите в кастрюлю, добавьте сахар, помешивая, доведите до кипения. Добавьте вымешанный в воде крахмал, убавьте огонь и, помешивая, варите до загустения. Накройте пищевой пленкой и дайте остыть до комнатной температуры.

Тесто фило разморозьте согласно инструкции. На рабочую поверхность выложите лист теста. Важно, чтобы остальное тесто лежало накрытое полотенцем, потому что фило быстро заветривается и становится непригодным. На более узкий край листа выложите начинку (ориентировочно 1 ст.л. с верхом), сложите в виде прямоугольного пирога, кромку смажьте водой и зафиксируйте.

Жарьте в достаточном количестве разогретого масла на среднем огне с двух сторон до зарумянивания, поливая пирог растительным маслом. При необходимости, выложите на бумажное полотенце, чтобы забрать лишний жир.

Подавайте к столу горячим!