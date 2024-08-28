Готовим дары осени: 5 рецептов первых, вторых и сладких блюд с тыквой

На полках магазинов появляется все больше тыквы, ведь сейчас наступает пора уборки урожая. Благодаря своему необычному сладкому вкусу тыква придает интересные сладости блюдам и прекрасно сочетается с выпечкой.
РБК-Украина (проект Styler) собрали интересные и вкусные рецепты блюд из тыквы.
Гарбузяники - блины из тыквы (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)
Для приготовления оладий из тыквы, нужны следующие продукты:
Как готовить гарбузяники
Хотя гарбузяники по вкусу достаточно сладкие, разнообразить их можно благодаря добавлению орегано.
Чтобы приготовить такую закуску, тыкву нужно помыть, почистить от кожуры и натереть на большой терке. Для удобства тыкву можно нарезать на куски.
Добавьте к тыкве яйца, соль, перец и орегано, а также по желанию пряности или специи. Перемешайте ингредиенты и постепенно добавляйте муку, не переставая перемешивать тыквенную смесь.
Разогрейте на сковороде масло и выложите тыквенную массу. На один гарбузяник нужно 1-2 ст. л. массы. Жарьте оладьи из тыквы до легкого подрумянивания с каждой стороны.
Тыквенная каша (скриншот / Закарпатська Господиня)
Для приготовления каши из тыквы требуются следующие ингредиенты:
Как готовить кашу из тыквы
Тщательно промойте рис, тыкву почистьте и нарежьте на кусочки. В кастрюлю с толстыми стенками налейте воду и молоко, добавьте соль и доведите молоко до кипения.
После чего вбросьте тыкву, еще раз доведите до кипения. Через минуту после этого всыпьте рис и подождите, пока каша закипит.
Убавив огонь, варите кашу до готовности и загустения, периодически помешивая. Посреди процесса приготовления всыпьте сахар, а готовую кашу украсьте маслом.
Тыквенный крем-суп (скриншот / Закарпатська Господиня)
Чтобы приготовить такой необычный сладкий суп, нужны следующие продукты:
Как готовить крем-суп из тыквы
Почистите тыкву и порежьте на небольшие кусочки. Помойте перец, морковь и картофель, почистьте картофелины и морковь, нарежьте все на небольшие кусочки.
Лук нужно почистить и порезать на мелкие кубики. В большую кастрюлю с толстыми стенками положите лук с маслом и обжарьте в течение нескольких минут, помешивая.
Затем добавьте тыкву, перец и морковь, залейте все водой так, чтобы жидкость покрывала овощи. Добавьте соль и перец по вкусу и готовите до полной готовности ингредиентов.
После этого перебейте блюдо до однородной консистенции погружным блендером или пропустите через мясорубку. Добавьте в тыквенный крем-суп теплые сливки, а перед подачей присыпьте по желанию тыквенными семенами.
Ризотто с тыквой (скриншот с видео)
Чтобы приготовить итальянское блюдо из риса и тыквы, нужны эти продукты:
Как готовить ризотто с тыквой
Разогрейте духовку до 180 градусов. Нарежьте помытую тыкву на кубики размером 1,5 см. Выложите тыкву на противень, сбрызните маслом и запекайте в течение 30 минут.
Пока тыква жарится, приготовьте рис и другие ингредиенты ризотто. Чеснок почистьте, а затем слегка раздавите скалкой. Зеленый лук помойте и измельчите.
Нагрейте масло в сковороде на среднем огне, добавьте зеленый лук и чеснок. Когда лук станет мягким, но не приобретет коричневый цвет, добавьте рис и тмин.
Хорошо размешайте и жарьте еще в течение 1 минуты. Теперь добавьте полстакана бульона и время от времени помешивайте, пока он полностью не испарится.
Продолжайте добавлять бульон и перемешивать рис, пока не используете весь бульон - это займет около 20 минут. Проверьте, сварился ли рис. Если нет, добавьте немного кипятка и продолжайте готовить.
Когда рис станет достаточно мягким, чтобы его можно было есть, добавьте тертый сыр, измельченный кориандр и жареную тыкву.
Тыквенные маффины с корицей (скриншот / bosylko_cooking)
Для того чтобы приготовить эту необычную сладкую выпечку из тыквы, необходимы эти продукты:
Как готовить тыквенные маффины с корицей
Тыкву необходимо почистить, удалить из нее семена, и запечь в микроволновке в течение примерно 5 минут.
Глубокой миске смешайте муку, 60 г сахара, соль и разрыхлитель. В другой миске смешайте остальной сахар и специи.
Запеченную тыкву необходимо перебить блендером, а затем добавить к ней яйца и масло. Тщательно перемешайте ингредиенты, затем постепенно добавляйте муку.
Тыквенное тесто разложите по формочкам для выпечки и присыпьте смесью специй и сахара. Выпекайте тыквенные маффины в течение 25 минут в духовке, разогретой до 220 градусов.
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При написании материала использовались следующие источники: YouTube-канал "Закарпатська Господиня", YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти", YouTube-канал "bosylko_cooking", GoodFood.