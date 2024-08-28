Готовим дары осени: 5 рецептов первых, вторых и сладких блюд с тыквой

Украинские гарбузяники

Гарбузяники - блины из тыквы (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Для приготовления оладий из тыквы, нужны следующие продукты:

тыква - 1 кг;

мука - 8 ст. л.;

яйца - 4 шт.;

соль - щепотка;

перец - щепотка;

растительно масло - для жарки;

орегано - по вкусу.

Как готовить гарбузяники

Хотя гарбузяники по вкусу достаточно сладкие, разнообразить их можно благодаря добавлению орегано.

Чтобы приготовить такую закуску, тыкву нужно помыть, почистить от кожуры и натереть на большой терке. Для удобства тыкву можно нарезать на куски.

Добавьте к тыкве яйца, соль, перец и орегано, а также по желанию пряности или специи. Перемешайте ингредиенты и постепенно добавляйте муку, не переставая перемешивать тыквенную смесь.

Разогрейте на сковороде масло и выложите тыквенную массу. На один гарбузяник нужно 1-2 ст. л. массы. Жарьте оладьи из тыквы до легкого подрумянивания с каждой стороны.

Тыквенная каша

Тыквенная каша (скриншот / Закарпатська Господиня)

Для приготовления каши из тыквы требуются следующие ингредиенты:

тыква - 500 г;

вода - 100 мл;

молоко - 1 л;

масло - 60 г;

рис - 250 г;

сахар -1-2 ст. ложки;

соль - по вкусу.

Как готовить кашу из тыквы

Тщательно промойте рис, тыкву почистьте и нарежьте на кусочки. В кастрюлю с толстыми стенками налейте воду и молоко, добавьте соль и доведите молоко до кипения.

После чего вбросьте тыкву, еще раз доведите до кипения. Через минуту после этого всыпьте рис и подождите, пока каша закипит.

Убавив огонь, варите кашу до готовности и загустения, периодически помешивая. Посреди процесса приготовления всыпьте сахар, а готовую кашу украсьте маслом.

Сладкий тыквенный крем-суп

Тыквенный крем-суп (скриншот / Закарпатська Господиня)

Чтобы приготовить такой необычный сладкий суп, нужны следующие продукты:

тыква - 500 г;

лук - 75 г;

морковь - 150 г;

картофель - 250 г;

перец болгарский - 150 г;

вода - 1-1,5 л;

сливки - 200 мл;

сливочное масло - 50 г;

соль - по вкусу.

Как готовить крем-суп из тыквы

Почистите тыкву и порежьте на небольшие кусочки. Помойте перец, морковь и картофель, почистьте картофелины и морковь, нарежьте все на небольшие кусочки.

Лук нужно почистить и порезать на мелкие кубики. В большую кастрюлю с толстыми стенками положите лук с маслом и обжарьте в течение нескольких минут, помешивая.

Затем добавьте тыкву, перец и морковь, залейте все водой так, чтобы жидкость покрывала овощи. Добавьте соль и перец по вкусу и готовите до полной готовности ингредиентов.

После этого перебейте блюдо до однородной консистенции погружным блендером или пропустите через мясорубку. Добавьте в тыквенный крем-суп теплые сливки, а перед подачей присыпьте по желанию тыквенными семенами.

Ризотто с тыквой

Ризотто с тыквой (скриншот с видео)

Чтобы приготовить итальянское блюдо из риса и тыквы, нужны эти продукты:

овощной бульон -1 л;

тыква - 400-500 г;

рис - 200 г;

оливковое масло - 1 ст. л.;

чеснок - 2 зубчика;

лук (зеленый) - 8 шт.;

масло - 25 г;

молотый тмин - 2 ч. л.;

кориандр - горстка.

Как готовить ризотто с тыквой

Разогрейте духовку до 180 градусов. Нарежьте помытую тыкву на кубики размером 1,5 см. Выложите тыкву на противень, сбрызните маслом и запекайте в течение 30 минут.

Пока тыква жарится, приготовьте рис и другие ингредиенты ризотто. Чеснок почистьте, а затем слегка раздавите скалкой. Зеленый лук помойте и измельчите.

Нагрейте масло в сковороде на среднем огне, добавьте зеленый лук и чеснок. Когда лук станет мягким, но не приобретет коричневый цвет, добавьте рис и тмин.

Хорошо размешайте и жарьте еще в течение 1 минуты. Теперь добавьте полстакана бульона и время от времени помешивайте, пока он полностью не испарится.

Продолжайте добавлять бульон и перемешивать рис, пока не используете весь бульон - это займет около 20 минут. Проверьте, сварился ли рис. Если нет, добавьте немного кипятка и продолжайте готовить.

Когда рис станет достаточно мягким, чтобы его можно было есть, добавьте тертый сыр, измельченный кориандр и жареную тыкву.

Тыквенные маффины с корицей

Тыквенные маффины с корицей (скриншот / bosylko_cooking)

Для того чтобы приготовить эту необычную сладкую выпечку из тыквы, необходимы эти продукты:

тыква - 300 г;

мука белая - 160 г;

мука цельнозерновая пшеничная - 130 г;

яйца - 2 шт.;

масло растительное - 100 г;

разрыхлитель - 2 ч. л.;

сахар - 100 г;

соль - 0,25 ч. л.;

специи - 1 ч. л.

Как готовить тыквенные маффины с корицей

Тыкву необходимо почистить, удалить из нее семена, и запечь в микроволновке в течение примерно 5 минут.

Глубокой миске смешайте муку, 60 г сахара, соль и разрыхлитель. В другой миске смешайте остальной сахар и специи.

Запеченную тыкву необходимо перебить блендером, а затем добавить к ней яйца и масло. Тщательно перемешайте ингредиенты, затем постепенно добавляйте муку.

Тыквенное тесто разложите по формочкам для выпечки и присыпьте смесью специй и сахара. Выпекайте тыквенные маффины в течение 25 минут в духовке, разогретой до 220 градусов.