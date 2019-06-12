Конфлікт на "Барабашово": підозрюваного захищають "ініціативні групи" ринку

ТЦ "Барабашово" (фото: wikipedia org UeArtemis)

За даними ЗМІ, підозрюваним виявився Сергій Козлюк

У Харкові активісти так званих "ініціативних груп" торговельного центру "Барабашово" закликають у своїх пабліках приїхати до Київського районного суду та "захистити" активіста "Національного корпусу" (НК), підозрюваного у нападі на журналіста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Поліція хоче заарештувати нашу людину, члена НК, який нас захищав", - йдеться у заклику.

За даними Depo.Харків, у Харкові поліція встановила особу чоловіка, який 7 червня на території ТЦ "Барабашово" переслідував і стріляв у бік оператора телепрограми "Вісті" Вадима Макарюка. ЗМІ пише, що підозрюваним виявився Сергій Козлюк, який раніше брав участь як активіст у заходах "Національного корпусу".

Зазначається, що 26-річному Козлюку оголошено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 171, ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч.1 ст. 345-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Як відомо, 7 червня на ТЦ "Барабашово" сталася бійка за участю двох груп осіб загальною кількістю до 100 осіб.

Під час конфлікту побили журналіста-оператора служби новин "Вісті" Вадима Макарюка. Група невідомих накинулись на оператора: залили очі газом, розбили обличчя, розтрощили камеру і витягли звідти карту пам'яті з відзнятим матеріалом. На відео очевидців помітно, як невідомий стріляє у бік оператора.

Слідчі дії ведуться за ч. 2 ст. 171, ст. 345-2, ч. 2 ст. 187 КК України. Увечері 11 червня одному з учасників конфлікту оголосили про підозру.