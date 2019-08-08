Готуйте мішки для грошей: астролог назвав знаки Зодіаку, які подолають кризу

Астролог склав фінансовий гороскоп, назвавши трьох представників зодіакальних сузір'їв, яким планети обіцяють неймовірне везіння і отримання грошового прибутку в найближчому майбутньому. Павло Глоба радить цим знакам Зодіаку не розслаблятися і впевнено йти до поставленої мети.

Овен

Представники цього знаку відрізняються нескореністю. І якщо їм довелося опинитися на порозі бідності, природжена завзятість, витривалість і терпіння прийдуть їм на допомогу в подоланні цієї кризи. Астролог вважає, що нині пік кризи вже пройдено і скоро піде зворотній процес. Замість падіння - знову шлях нагору. Звичайно ж, він важче, ніж падіння вниз. Але Овни вміють йти до наміченої мети, стиснувши зуби. Експерт пророкує їм швидкий успіх у подоланні кризи.

Фінансовий гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Козеріг

Козероги неймовірно працьовиті, але навіть це не завжди допомагає їм бути на плаву. Якщо вони потрапляють у фінансові неприємності, вроджений ентузіазм не дозволяє представникам цього знаку сидіти і плакати комусь в жилетку. Астролог пророкує, що Всесвіт скоро винагородить Козерогів за їх труди. Можливо, комусь дістанеться житло у спадок.

Фінансовий гороскоп 2019 (фото: fireinspire.com)

Риби

Риби здатні побудувати успішний бізнес неймовірно швидко. Але потреба в адреналіні часто спонукає їх вплутуватися в ризиковані операції, через що вони часто зазнають краху. Тим не менш, у представників цього сузір'я є одна фантастична риса: вони вміють знаходити собі друзів. Астролог стверджує, що саме допомога друзів допоможе подолати їм фінансову кризу.

До речі, раніше астролог назвав головних везунчиків і невдах серпня - кому зірки обіцяють грандіозний успіх у всіх починаннях, а хто зіткнеться з різними перешкодами, які завадять досягненню бажаних цілей.

Нагадаємо, нещодавно відомий український астролог Влад Росс попередив українців про небезпечний періоді в серпні - можливе збільшення числа суїцидів та дорожньо-транспортних пригод. Астролог радить утриматися від ризикованих заходів в ці дні.