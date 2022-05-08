Готуйте коробку з-під взуття: у Маріуполі дивом врятували новонародженого під обстрілами

У підвал лікарні, де ховалися люди, принесли новонародженого - днів 5 від народження. Як тоді думали - єдиного, хто вижив після попадання бомби в багатоповерхівку. Лікар у загальному хаосі та під звуки вибухів не відразу зрозумів, про що мова – він тільки заснув після зміни.

Дитина була загорнута в куртку і згорток поклали на стілець в кутку, де сиділи літні люди. І на цей згорток ледь не сів якийсь дідусь. В останній момент лікар прийшов до тями та не дав розчавити дитину.

Згорток розгорнули й виявили крихітне немовля. Його віднесли до породіль. Там малюка відмили та почали годувати грудним молоком. У перший день йому стало краще, на другий – гірше, на третій – ще гірше.

Виявилося, що у немовляти був опік. Педіатр сказав, що якщо дитину терміново не доставити в опікове відділення, то можна готувати коробку з-під взуття.

Якийсь чоловік заявив, що заради порятунку малюка, він промчить швидше ракети та кулі й довезе дитину. І довіз!

Малюка принесли в опікове відділення, почали оформляти, і тут якась медсестра згадала, що у них з опіками лежить молода мама, яка божеволіє - вона 10 днів тому народила хлопчика, але в будинок прилетіло. А вона від страшних опіків зомліла і тепер не знає, де її син і що з ним.

А ще через пару хвилин молода мама, зі сльозами на очах, притискала до грудей свого первістка…

Подивіться фільм про Маріуполь, де зібрані ще кілька таких історій:

Маріуполь - хроніки пекла