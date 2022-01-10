Готуємося щедрувати і посівати: коли потрібно це робити, і кому суворо заборонено

Коли потрібно йти щедрувати

Щедрують українці ввечері 13 січня на Щедрий вечір (не плутайте зі Святвечором 6 січня).

У щедрівках акцент завжди роблять на побажанні матеріальних благ: достатку, багатого врожаю, досягнень у новому році.

У відповідь господарі будинку повинні обдарувати щедрувальників. Як правило, це солодощі або гроші. Чим смачніше і щедріше господарі будинку будуть пригощати гостей, тим успішніше і щасливіше пройде рік.

Якщо не пустити в будинок щедрувальника, то господаря чекають збитки і злидні.

Хто може щедрувати?

До такого обряду допускаються молоді хлопці та дівчата. Люди старшого віку і дітвора щедрувати не ходять.

Вже на наступний ранок щедрувати не можна, а ось посівати - можна і потрібно.

Цікаво, що в деяких регіонах співають щедрівки напередодні Водохреща 18 січня.

Головні традиції посівання

Посівати (або засівати) ходять тільки хлопчики і хлопці вранці 14 січня. Причому, чим раніше це зробити, тим краще, адже перші посівальники отримують найкращі подарунки.

Переступити поріг першим повинен неодмінно чоловік-посівальник - тоді, мовляв, і гроші, і достаток в будинку водитися будуть. А ось жінка - перша гостя - це нібито до сліз і печалей.

У хаті розкидали приспівуючи посівальні пісні зерно, як правило, жито, ячмінь і пшеницю. Зерно, яким посівали будинок, вважалося його оберегом. Зазвичай воно залишалося на підлозі в житло до заходу сонця, прибирати його раніше - не до добра.

Важливо, що зерно для посівання має бути цільним. Не можна посівати горохом, пшоном і просом. Вважається, що це приверне сльози в дім.