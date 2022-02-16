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Готуємо свинячу рульку з хрусткою скоринкою: виходить ідеально

Автор: Styler

Рулька з хрусткою скоринкою легко вийде у вас вдома.

Її рецептом в Instagram поділилася блогер Маша Шмідт.

Кулінар радить брати м'ясо без великої кількості жиру, тоді страва вийде ідеальним.

Інгредієнт

  • рулька 1 шт.
  • часник 2 головки
  • коріандр в зернах 1 ч. л.
  • лавровий лист 1-2 шт.
  • перець чорний 3-4 горошини
  • 0,5 л темного пива (козел, наприклад)
  • цибуля, морква, селера (будь-які коріння, які є по половині)
  • сіль

Покроковий рецепт приготування

У ступці розітріть лавровий лист. Потім туди додайте коріандр, перець і перетріть в порошок. До спецій додайте 1,5 головки очищеного часнику і перетріть все в пасту. Додайте сіль.

Рульку добре висушіть паперовим рушником і нашпигуйте часником, що залишився. Шкіру надріжте квадратиками, щоб жир витоплювався при запіканні.

Нашпигуйте рульку залишився часником і половиною часникової пасти зі спеціями, піддягаючи м'ясо ножем, щоб запхати пасту глибше ближче до кістки з усіх боків. Рештою пастою змастіть рульку зверху і залиште на добу.

У невелику форму для запікання вистеліть пергамент, налийте пиво, туди крупно наріжте коріння (морква, цибуля...). Поставте туди рульку, зафіксуйте, щоб вона не завалювалася. І запікайте 2 години при 160 градусах, періодично поливаючи соком.

Збільште температуру до 190-200 градусів і включіть конвекцію. Знову змастіть соком з-під рульки та запікайте ще 15 хв. Смачного!

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