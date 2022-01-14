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Готуємо пишні бананові панкейки: інгредієнти є на кожній кухні

Автор: Styler

Порадуйте себе або свою сім'ю пишними і смачними панкейками з бананом на сніданок. Тим більше готувати їх дуже просто, а інгредієнти знайдуться на кожній кухні.

Рецепт опублікований на сторінці Їмо вдома в Facebook.

Інгредієнт

  • яйця курячі - 2 шт.
  • борошно 1 сорт - 150 г
  • рисове борошно -70 г
  • рослинна олія - 1 ст. л.
  • цукор - 100 г
  • банани - 2 шт.
  • розпушувач - 1 ч. л.
  • сіль - 1 щіпка
  • молоко - 130 мл

Покроковий рецепт приготування

З'єднайте в ємності молоко, цукор, рослинне масло, сіль і яйця. Перемішайте вінчиком, щоб інгредієнти поєдналися. Можна з'єднати в блендері. З'єднайте два види борошна і розпушувач. Перемішайте.

Розімніть виделкою банан до стану пюре (або за допомогою блендера). З'єднайте суміш молока, яєць, цукру, солі, рослинного масла з банановим пюре. Перемішайте до однорідності. До отриманої суміші додайте два види борошна і розпушувач. Перемішайте. Тісто готове. Випікайте на сухій сковороді на слабкому вогні. Як тільки на поверхні з'являться бульбашки, перевертаємо на іншу сторону панкейки.

З даної кількості тіста виходить 14 панкейків діаметром 10 см. Вони виходять дуже смачні і пористі. Смачного вам!Панкейки з бананом (фото: facebook.com/Edimdoma)

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