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Готуємо пікантні помідори по-корейськи: овочі, трохи спецій і мінімум часу!

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Середа 01 червня 2022 08:45
Готуємо пікантні помідори по-корейськи: овочі, трохи спецій і мінімум часу! Скріншот відео: Як приготувати огірки по-корейськи
Автор: Світлана Мащенко

Помідори по-корейськи - відмінна альтернатива салатам, якими ми любимо себе балувати в весняно-літній час. Наріжте овочі, приправте спеціями, дайте постояти хвилин 20, і смачна ароматна закуска готова!

Як приготувати помідори, розповіла український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Помідори - 0,5 кг
  • Рослинна олія - 3 ст. л.
  • Оцет 9% - 2 ч. л.
  • Цукор - 2 ч. л.
  • Сіль - 0,5 ч. л.
  • Часник - 4 зубчики
  • Чорний мелений перець - 1 ч. л. без гірки
  • Гострий перець - за смаком
  • Базилік і кріп - невеликий пучок

Покрокове приготування

Помідори наріжте на невеликі часточки.

Дрібно наріжте базилік і кріп.

Подрібніть часник і гострий перець.

Змішайте зелень, часник, гострий перець, цукор, сіль, оцет, чорний мелений перець і рослинне масло.

Акуратно викладіть помідори в форму. Розподіліть маринад зверху по помідорах.

Накрийте кришкою, поставте в холодильник мінімум на 15-20 хвилин, щоб помідори промаринувалися.

Раніше ми писали, як приготувати огірки по-корейськи.

Також експерти розповіли, як замінити яйця в випічці.

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