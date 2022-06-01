Готуємо пікантні помідори по-корейськи: овочі, трохи спецій і мінімум часу!
Скріншот відео: Як приготувати огірки по-корейськи
Помідори по-корейськи - відмінна альтернатива салатам, якими ми любимо себе балувати в весняно-літній час. Наріжте овочі, приправте спеціями, дайте постояти хвилин 20, і смачна ароматна закуска готова!
Як приготувати помідори, розповіла український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Помідори - 0,5 кг
- Рослинна олія - 3 ст. л.
- Оцет 9% - 2 ч. л.
- Цукор - 2 ч. л.
- Сіль - 0,5 ч. л.
- Часник - 4 зубчики
- Чорний мелений перець - 1 ч. л. без гірки
- Гострий перець - за смаком
- Базилік і кріп - невеликий пучок
Покрокове приготування
Помідори наріжте на невеликі часточки.
Дрібно наріжте базилік і кріп.
Подрібніть часник і гострий перець.
Змішайте зелень, часник, гострий перець, цукор, сіль, оцет, чорний мелений перець і рослинне масло.
Акуратно викладіть помідори в форму. Розподіліть маринад зверху по помідорах.
Накрийте кришкою, поставте в холодильник мінімум на 15-20 хвилин, щоб помідори промаринувалися.
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