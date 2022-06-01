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Готовим пикантные помидоры по-корейски: овощи, немного специй и минимум времени!

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 08:45
Готовим пикантные помидоры по-корейски: овощи, немного специй и минимум времени! Скриншот видео: Как приготовить огурцы по-корейски
Автор: Светлана Мащенко

Помидоры по-корейски - отличная альтернатива салатам, которыми мы любим себя баловать в весенне-летнее время. Нарежьте овощи, приправьте специями, дайте постоять минут 20, и вкусная ароматная закуска готова!

Как приготовить помидоры, рассказала украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Помидоры - 0,5 кг
  • Растительное масло - 3 ст. л.
  • Уксус 9% - 2 ч. л.
  • Сахар - 2 ч. л.
  • Соль - 0,5 ч.л.
  • Чеснок - 4 зубчика
  • Черный молотый перец - 1 ч. л. без горки
  • Острый перец - по вкусу
  • Базилик и укроп - небольшой пучок

Пошаговое приготовление

Помидоры нарежьте на небольшие дольки.

Мелко нарежьте базилик и укроп.

Измельчите чеснок и острый перец.

Смешайте зелень, чеснок, острый перец, сахар, соль, уксус, черный молотый перец и растительное масло.

Аккуратно выложите помидоры в форму. Распределите маринад сверху по помидорам.

Накройте крышкой, поставьте в холодильник минимум на 15-20 минут, чтобы помидоры промариновались.

Ранее мы писали, как приготовить огурцы по-корейски.

Также эксперты рассказали, как заменить яйца в выпечке.

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