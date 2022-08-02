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Готуємо печиво "Алкоголіки" за старим рецептом з бабусиного записника

Колаж РБК-Україна: Як приготувати печиво "Алкоголіки"
Автор: Світлана Мащенко

Печиво з такою чудернацькою назвою готували ще наші бабусі. Попри горілку в складі, його можна дітям, адже спирт випаровується в духовці і від "алкоголізму" в ньому лишається тільки назва.

Рецепт з'явився на кулінарному каналі Onyshkevychi.

Інгредієнти:

  • борошно - 300 г (+- 50 г)
  • вершкове масло - 125 г
  • смалець - 125 г
  • вода - 1 ст. л.
  • оцет - 1 ст. л.
  • горілка - 1 ст. л.
  • цукрова пудра - 100 г

Покрокове приготування

З'єднуємо борошно з холодним маслом і смальцем, перетираємо в крихту. Додаємо воду, горілку, оцет. Замішуємо м'яке податливе тісто.

Загортаємо в харчову плівку і відправляємо в холодильник.

Припорошуємо робочу поверхню борошном, розкачуємо тісто товщиною 0,5-1 см. Витискаємо кружальця з отвором всередині.

Випікаємо при температурі 160 градусів 10 хвилин.

Після цього гаряче печиво слід добряче викупати у цукровій пудрі.

Наше печиво готове!

Цікаво, що завдяки швидкому випаровуванню спирту при високій температурі тісто насититься повітрям, а випічка стане пишнішою.

Раніше ми писали, навіщо в тісто насправді треба додавати горілку.

Також повідомляли, що треба готувати на Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси.

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