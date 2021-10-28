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Готуємо медівник вдома: кулінар представив найкращий рецепт розкішного торта

Автор: Світлана Мащенко

Торт "Медівник" вже давно зайняв місце в топ улюблених десертів українців. Нехитрий торт з додаванням в тісто меду і сметанним кремом вимагає трохи часу на випічку коржів і терпіння, щоб дати йому постояти недоторканим для просочення. Отже - приступаємо!

Як порадувати себе, рідних і друзів смачним тортом, розповів Віталій Гуралевич, пише Їzhakultura.

Інгредієнти:

Для крему:

  • сметана - 520 г,
  • цукор - 170 г,
  • вершки 30 % - 210 г,
  • ванільний цукор - 5 г.

Для коржів:

  • мед - 160 г,
  • цукор - 100 г,
  • масло вершкове - 250 г,
  • Борошно пшеничне просіяне - 650 г,
  • сода харчова - 12 г,
  • оцет 9 % - 15 г,
  • яйця курячі - 2 шт.

Так буде виглядати наш готовий "Медівник":

Фото: yizhakultura.com

Приготування десерту

Для приготування крему збити міксером сметану з цукром і ванільним цукром. Вершки збити окремо і з'єднати зі сметаною за допомогою лопатки.

Для приготування коржів покласти в миску мед, цукор і масло і поставити на водяну баню. Довести до температури 90 градусів, додати соду, погашену оцтом. Перемішати, поступово додати борошно і заварити його.

В кінці, коли маса охолоне, додати яйця, замісити однорідне тісто. Загорнути в харчову плівку і залишити в холодильнику на 3 години.

Потім розкачати тісто, надавши йому форму діаметром 26 см і товщиною 1 мм. Покласти тісто на пергамент і зробити виделкою проколи по тісту, щоб воно не піднімалося під час випікання. За допомогою пергаменту перекласти тісто на деко, застелене силіконовим килимком.

Випікати при температурі 200 градусів протягом 3 хвилин без конвекції. Після випікання коржі обрізати по колу до необхідного діаметра згідно тортівниці - 24 см.

Тортівницю розкласти, дно застелити пергаментом. Скласти коржі і перемазати їх кремом. У торті має бути від 7 до 9 або до 12 коржів. Обрізки коржів подрібнити качалкою і залишити для посипання торта.

Торт поставити в холодильник на 1 добу, щоб просочився кремом. Готовий торт присипати зверху крихтами коржів. Після цього дістати з тортівниці, посипати крихтами коржів боки торта.

Від себе додамо, що медовик, приготований на основі заварного тіста, виходить неймовірно ніжним і смачним. Інші рецепти не дають такого ефекту легкості і танення в роті. А для пікантності в тісто можна додати... 50 грамів коньяку.

Раніше Євген Клопотенко також розповів, як просто приготувати листкове тісто - дріжджове і бездріжджове.

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