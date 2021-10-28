Готуємо медівник вдома: кулінар представив найкращий рецепт розкішного торта

Торт "Медівник" вже давно зайняв місце в топ улюблених десертів українців. Нехитрий торт з додаванням в тісто меду і сметанним кремом вимагає трохи часу на випічку коржів і терпіння, щоб дати йому постояти недоторканим для просочення. Отже - приступаємо!
Як порадувати себе, рідних і друзів смачним тортом, розповів Віталій Гуралевич, пише Їzhakultura.
Для крему:
Для коржів:
Так буде виглядати наш готовий "Медівник":
Фото: yizhakultura.com
Для приготування крему збити міксером сметану з цукром і ванільним цукром. Вершки збити окремо і з'єднати зі сметаною за допомогою лопатки.
Для приготування коржів покласти в миску мед, цукор і масло і поставити на водяну баню. Довести до температури 90 градусів, додати соду, погашену оцтом. Перемішати, поступово додати борошно і заварити його.
В кінці, коли маса охолоне, додати яйця, замісити однорідне тісто. Загорнути в харчову плівку і залишити в холодильнику на 3 години.
Потім розкачати тісто, надавши йому форму діаметром 26 см і товщиною 1 мм. Покласти тісто на пергамент і зробити виделкою проколи по тісту, щоб воно не піднімалося під час випікання. За допомогою пергаменту перекласти тісто на деко, застелене силіконовим килимком.
Випікати при температурі 200 градусів протягом 3 хвилин без конвекції. Після випікання коржі обрізати по колу до необхідного діаметра згідно тортівниці - 24 см.
Тортівницю розкласти, дно застелити пергаментом. Скласти коржі і перемазати їх кремом. У торті має бути від 7 до 9 або до 12 коржів. Обрізки коржів подрібнити качалкою і залишити для посипання торта.
Торт поставити в холодильник на 1 добу, щоб просочився кремом. Готовий торт присипати зверху крихтами коржів. Після цього дістати з тортівниці, посипати крихтами коржів боки торта.
Від себе додамо, що медовик, приготований на основі заварного тіста, виходить неймовірно ніжним і смачним. Інші рецепти не дають такого ефекту легкості і танення в роті. А для пікантності в тісто можна додати... 50 грамів коньяку.
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