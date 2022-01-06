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Готуємо легкі салати, які можна їсти на ніч: швидко та смачно

Автор: Тетяна Самарук

Експерти рекомендують утриматись від їжі за 3-4 години до сну та нічних перекусів. Однак, їсти чи ні на ніч - вибір кожної людини. Тому фахівці радять їсти тільки легку їжу.

Рецептами легких салатів поділилась нутриціологиня Альона Піддубна в Instagram. Зазначається, що на приготування ви витратите лише 5 хвилин і вони ніяк не вплинуть на фігуру.

Салат з халумі та персиком

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • халумі - 50 г;
  • персик - 50 г;
  • лохина - 50 г;
  • рукола - 100 г;
  • огірки -1 шт;
  • орегано;
  • дрібка солі;
  • горіхи - 10 г;
  • олія - 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Спочатку сир та персик поріжте та посмажте на змащеній олією сковороді 5-7 хв з двох сторін.

Далі візьміть огірок, очистіть від шкірки та тонко поріжте.

Потім помийте руколу, викладіть на тарілку, зверху огірки, сир, персики, ягоди.

Салат зверху посипте горіхами та орегано.

Салат з халумі і персиком (скрін з відео)

Салат з малиною та моцареллою

Інгредієнти:

  • сир - 50 г;
  • малина - 50 г;
  • мікс руколи та базиліка;
  • огірок - 1 шт;
  • горіхи;
  • соус;
  • мед;
  • лимонний сік;
  • оливкова олія.

Спосіб приготування:

Спочатку поріжте сир. Огірки наріжте тонкими смужками, викладіть на тарілку.

Викладаємо сир, ягоди, мікс руколи та базиліка і поливаємо соусом та присипаємо горіхами.

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