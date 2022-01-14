Готуємо картоплю по-селянськи з хрусткою скоринкою: допоможе секретний інгрідієнт

Так, під час приготування такої страви часто картопля стає м`якою та без хрусткої скоринки. Уникнути такого результату допоможе один простий секрет. Зокрема, картоплю перед запіканням необхідно відварити, але не до готовності.

Для приготування візьміть наступні інгредієнти:

картопля;

панірувальні сухарі;

часник - 1 зубчик;

сметана;

пармезан;

кріп.

Спосіб приготування:

Так, спочатку картоплю потрібно помити та порізати на дольки.

Потім відварити у киплячій воді 3-4 хвилин. Після цього відкинути на друшляк і дати охолонути.

Далі змішайте картоплю з улюбленими приправами, заправити олією та перемішайте. Після цього посипте сухарями.

Викладіть на деко та запікайте за температури 200 градусів 25-30 хвилин.

Тим часом приготуйте соус. Змішайте сметану, натертий пармезан, подрібнений кріп та вичавіть часник.

Рецепт картоплі по-селянськи зі скоринкою (фото:pixabay)