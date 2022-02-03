Готуємо домашні пухкі пиріжки з яблуками: їх обожнюють діти

Ароматні домашні пиріжки з яблуками усі пам'ятають ще з дитинства. Такі пиріжки не встигали охолонути та швидко розлітались. Найкраще їх готувати на дріжджовому тісті, адже тобі вони виходять м'якими та пухкими.

Рецепт пиріжків з яблуками опублікували у кулінарному блозі "nyamm.nyam_ka" в Instagram .

Для приготування візьміть наступні інгредієнти:

дріжджі - 1 п;

борошно - 500-600 г;

молоко - 300 мл;

яйця - 2 шт;

цукор - 3 ст. л;

сіль - 1/4 ч. л;

яблука - 5 шт;

родзинки - 50 г;

олія - 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Спочатку для тіста розтопіть дріжджі у теплому молоці та дайте піднятися. Потім вилийте молочну масу в 1/2 частини борошна, додати яйця, цукор, сіль та олію та перемішайте.

Після цього насипте решту борошна, замісіть тісто і поставте його у тепле місце на 2 години.

Для начинки наріже яблука кубиками та змішайте з родзинками та цукровим піском.

Тісто поділіть на 2 частини. Кожну з них розкачайте на ковбаску, поріжте на 12 частин та сформуйте пиріжки.

Деко застеліть пергаментом, змажте вершковим маслом та викладіть пиріжки і залишіть на 15 хвилин.

Далі пиріжки змажте збитим яйцем. Випікайте при температурі 200 градусів 10 хвилин, потім за температури 180 градусів 7-10 хв.

Рецепт пиріжків з яблуками (instagram.com/nyamm.nyam_ka)