Готуємо домашні пухкі пиріжки з яблуками: їх обожнюють діти
Ароматні домашні пиріжки з яблуками усі пам'ятають ще з дитинства. Такі пиріжки не встигали охолонути та швидко розлітались. Найкраще їх готувати на дріжджовому тісті, адже тобі вони виходять м'якими та пухкими.
Рецепт пиріжків з яблуками опублікували у кулінарному блозі "nyamm.nyam_ka" в Instagram.
Для приготування візьміть наступні інгредієнти:
- дріжджі - 1 п;
- борошно - 500-600 г;
- молоко - 300 мл;
- яйця - 2 шт;
- цукор - 3 ст. л;
- сіль - 1/4 ч. л;
- яблука - 5 шт;
- родзинки - 50 г;
- олія - 2 ст. л.
Спосіб приготування:
Спочатку для тіста розтопіть дріжджі у теплому молоці та дайте піднятися. Потім вилийте молочну масу в 1/2 частини борошна, додати яйця, цукор, сіль та олію та перемішайте.
Після цього насипте решту борошна, замісіть тісто і поставте його у тепле місце на 2 години.
Для начинки наріже яблука кубиками та змішайте з родзинками та цукровим піском.
Тісто поділіть на 2 частини. Кожну з них розкачайте на ковбаску, поріжте на 12 частин та сформуйте пиріжки.
Деко застеліть пергаментом, змажте вершковим маслом та викладіть пиріжки і залишіть на 15 хвилин.
Далі пиріжки змажте збитим яйцем. Випікайте при температурі 200 градусів 10 хвилин, потім за температури 180 градусів 7-10 хв.
Рецепт пиріжків з яблуками (instagram.com/nyamm.nyam_ka)
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