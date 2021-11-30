Готуємо бісквіт за рецептом Клопотенка. Секрет пишних коржів з трьох інгредієнтів

Кулінар каже, що для справжнього бісквіта потрібно всього три інгредієнта: яйця, цукор, борошно. А спекти його можна, як у звичайній духовці, так і в мультиварці.

Щоб збалансувати смак при бажанні можна додати трохи ванілі (ванільного цукру) і солі - 1-2 щіпки.

Також можна експериментувати, додаючи корицю, мускатний горіх, імбир і цедру лимона.

Фото: Так буде виглядати наш бісквіт (klopotenko.com)

Секрети ідеального бісквіта

Яйця повинні бути кімнатної температури. Якщо ідея приготувати бісквіт виникла спонтанно, покладіть яйця в теплу воду.

Збивати можна, як окремо, так і разом. Ємність для білків краще брати металеву і обов'язково суху. Якщо буде крапля жиру або води, "стійких піків" не вийде. Добре збиті білки не випадуть, якщо ви перевернете посуд з ними.

Жовтки збиті з цукром повинні посвітлішати і перетворитися в кремову консистенцію.

Після того як все збито, білки потрібно акуратно ввести за допомогою силіконової лопатки в жовткову масу з цукром.

Клопотенко каже, що збивати можна просто яйця з цукром, поки маса не збільшиться в тричі. Такий бісквіт теж вийде пишним.

Борошно потрібно вводити в суміш дуже акуратно, не поспішаючи, за допомогою силіконової лопатки, ніжно вимішуючи. Не сипте борошно в одне місце, розподіляйте по всій поверхні. І чим менше рухів при перемішуванні, тим краще результат.

Інгредієнти для бісквіта і приготування

Нам знадобляться:

3 яйця

150 г цукру

110 г борошна

Збийте яйця до щільної і пишної піни за допомогою блендера з насадкою віночком, планетарного або звичайного міксера. Після того, як яйця зіб'ються, додайте 150 г цукру і продовжуйте збивати на середніх оборотах.

Коли маса збільшиться в об'ємі в 3 рази, необхідно ввести 110 г борошна і акуратно перемішати силіконовою лопаткою. Можна використовувати мінімальні обороти міксера.

Випікати бісквіт Клопотенко радить в круглій розбірній формі. Для цієї кількості інгредієнтів потрібна форма діаметром 24-26 см. Якщо у вас форма 28-30 см, то пропорції потрібно збільшити.

Дно форми застеліть вощеним пергаментом і акуратно вилийте тісто, щоб воно рівномірно розподілилося. Також пергамент можна змастити вершковим маслом.

Бісквіт можна готувати в мультиварці. Для цього необхідно чашу змастити вершковим маслом, акуратно викласти суміш з яєць, цукру і борошна. Поставити режим "Випічка" і готувати 40 хвилин.

Після того, як мультиварка вимкнеться, не поспішайте діставати бісквіт, залиште його на 15 хвилин, не відкриваючи кришку, по закінченню цього часу відкрийте і нехай бісквіт повністю охолоне, а тільки потім дістаньте його з чаші мультиварки.

Бісквіт можна випікати в духовці, яку необхідно розігріти до 180 градусів на режимі верхнього і нижнього нагріву і встановити форму на середній рівень. Для випічки коржа знадобиться 30-35 хвилин. Відкривати духовку при випіканні бісквіта не можна, тому що він може впасти.

Коли бісквіт буде готовий, дістаньте його з духовки і дайте повністю охолонути у формі. Потім розберіть форму і дістаньте бісквіт.