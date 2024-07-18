Не готовы доверять с первой минуты. Названы знаки Зодиака, чьи сердца трудно раскрыть

Если одним людям легко идти на контакт с другими и доверять свои тайны, то другим - совсем наоборот.

Какие знаки Зодиака не привыкли доверять окружающим с первых минут общения и почему, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World .

Скорпион

Им трудно открываться перед другими, потому что они боятся быть преданными. Скорпионы будут лучше избегать боли и осторожно относиться к людям, которые рядом.

Вы со своей стороны можете демонстрировать самые искренние и чистые намерения, однако придется запастись терпением, чтобы дать Скорпионам время понять, готовы ли они вам довериться.

Телец

Они слишком умны для того, чтобы доверять людям с первой минуты. Даже если вы будете демонстрировать хорошее и искреннее отношение к ним, они все равно будут присматриваться к вам и анализировать ваше поведение.

Это довольно закрытый знак Зодиака, не готовый легко раскрывать свои тайны. Но когда он действительно будет к этому готов, то поделится своей историей. Поэтому следует вооружиться терпением, если вы хотите стать близким для Тельца человеком.

Водолей

Так же как и Скорпион, он тоже не хочет быть преданным или обиженным, а потому будет упорно скрывать собственные чувства и эмоции от других. Представителям этого знака нужно чувствовать себя максимально комфортно, прежде чем они готовы будут поделиться с вами чем-нибудь личным.

В случае если вы вдруг начнете на них давить и заставлять говорить об откровенных для них вещах, очень вероятно, что такая ситуация не принесет положительного результата.

Стрелец

На первый взгляд, он может показаться открытой книгой, поскольку является коммуникабельным, однако это не мешает ему держать собственные чувства под несколькими замками. Представители этого знака могут часами рассказывать о любимых фильмах, музыке или книгах, но не надейтесь, что они заговорят о личном.

Стрельцы будут пошутить, чтобы избежать чего-то для них важного. Но когда они почувствубт, что вам действительно можно доверять, возможно, захотят раскрыть о себе кое-что секретное.