Гости будут в восторге: рецепт пряничного домика от поваров королевской семьи (видео)

Ингредиенты

Для того чтобы приготовить тесто на пряники, вам понадобится:

1 килограмм муки

14 граммов соды

28 грамм молотого имбиря

14 грамм молотой корицы

355 граммов сливочного масла

500 граммов коричневого сахара

140 граммов яиц

175 граммов сладкого сиропа

Для глазури:

1,5 килограмма сахарной пудры

200 граммов яичного белка

50 граммов лимонного сока

Как приготовить пряничный дом самостоятельно (фото: Freepik)

Готовим пошагово

Для начала смешайте муку, соду и специи, то есть имбирь и корицу. Добавьте холодное масло и перемешивайте в крошку, после чего всыпьте сахар.

Следующим шагом положите яйца и вылейте сироп. Теперь нужно перемешать все до образования теста. Разделите его на две части, размешайте руками и разровняйте.

Затем тесто нужно завернуть его в пищевую пленку и положить в холодильник на несколько часов. Раскатайте тесто толщиной 5 мм для частей дома и около 3 мм для декораций.

На сайте королевской семьи есть готовые шаблоны форм пряничного домика, поэтому вы можете использовать их. Или по желанию создать собственную сладкую архитектуру.

После того как вырежете элементы дома, выложите их на противень и снова охладите перед выпечкой.

Все детали следует выпекать отдельно. Разогрейте духовку до 165 градусов и выпекайте стены дома примерно 18-20 минут, а мелкие детали - 12.

Украсить и собрать готовый домик нужно глазурью. Для нее просейте сахарную пудру и смешайте с белком и лимонным соком. Затем постепенно взбейте все миксером в течение двух минут. Глазурь должна быть пиковой кремовой консистенции.

Для отделки желоба необходимо разбавить глазурь небольшим количеством воды. А для складывания пряничного домика используйте жесткую глазурь.