Госпіталізація Катрін Деньов: названа причина

Легендарна французька актриса і співачка Катрін Деньов була екстрено госпіталізована в Парижі через ішемічний інсульт. Про це пише AFP із посиланням на родичів зірки.

Зазначимо, що раніше в ЗМІ озвучувалося припущення, що знаменитість потрапила в лікарню внаслідок втоми.

Так, 76-річна культова актриса не дивлячись на свій солідний вік продовжує зйомку в картинах. Зокрема, у грудні 2019 року має вийти на екрани драма Хірокадзу Корееда "Правда", в якому Деньов виконує головну роль. А зараз вона працює над фільмом режисера Емманюеля Берко "За її життя", який вийде в 2020 році.

Катрін Деньов (Фото: wikimedia.org)

Після того, як актриса була госпіталізована в одну з клінік французької столиці в ніч проти 6 листопада, лікарі діагноз не озвучили.

Як розповіли близькі Деньов, вона потрапила до лікарні у важкому стані. Також була необхідність у проведенні глибоких обстежень.

Картиною, яка стала знаковою для Катрін Деньов і принесла їй світову популярність, стала музична мелодрамма "Шербурзькі парасольки" (1964). Через рік вона знову домоглася тріумфу після виконання головної ролі в психологічному трилері Романа Поланського "Відраза".

Катрін Деньов (Фото: кадр з фільму "Шербурзькі парасольки")

Катрін Деньов розлучена - її колишній чоловік Девід Бейлі був фотографом. У актриси є двоє дітей - син Крістіан Вадим і дочка Кьяра Мастроянні - та п'ять онуків.