Гороскоп на неделю от известного астролога: узнайте, что ждет каждый знак Зодиака

Овен

На этой неделе Овнам крупно повезет. Но не обойдется без конфликтов. Старайтесь сглаживать острые углы в отношениях с окружающими, чтобы не нарваться на неприятности.

Ловите удачу, но будьте благоразумны и в сдержанны.

Телец

Неделя чревата финансовыми проблемами. На работе ждет крупная сделка, которая может сорваться в последний момент.

Будьте бдительны и не принимайте опрометчивых решений. Перед заключением важного договора все взвесьте и только потом ставьте подпись.

Близнецы

Близнецов ждет взлет по карьерной лестнице или неожиданная прибыль. Возможен выигрыш в лотерею или заключение выгодной сделки с новыми партнерами по бизнесу.

Не упустите шанс сорвать крупный куш. Сейчас удача целиком на вашей стороне.

Рак

Раки могут поменять место работы или разорвать исчерпавшие себя отношения. Но не стоит расстраиваться по этому поводу. В конце концов все обернется только к лучшему.

Очень скоро удача постучится и в вашу дверь. Но придется немного подождать.

Лев

Львы будут блистать в центре внимания! На этой неделе Фортуна вам улыбнется и важно не упустить шанс выгодно выделиться на общем фоне.

Это поможет создать и укрепить новые связи, а также улучшить как материальное положение, так и отношения с партнерами по бизнесу и в семейной жизни.

Дева

На этой неделе Девам придется подводить итоги. Сделать ревизию, проработать ошибки и зафиксировать упущенные ранее возможности.

Тщательно спланируйте свою деятельность на грядущий месяц. Это поможет вам четко следовать планам и достичь всех поставленных целей.

Весы

Весам следует проявить самодисциплину и самоконтроль. Это поможет реализовать творческие замыслы и достичь успеха в выбранной сфере деятельности. Во вторник результативны деловые переговоры и командировки.

В конце недели расслабьтесь и проявите заботу о родных. Это поможет вам еще больше сблизиться и комфортно провести выходные.

Скорпион

Скорпионы всю неделю будут на коне. Вам повезет как в бизнесе, так и в личных отношениях. Но не перегибайте палку. Старайтесь быть более сдержанными.

Сконцентрируйтесь на ваших целях и не сворачивайте с выбранного пути. Вас ждет головокружительный успех, но не теряйте голову.

Стрелец

На этой неделе Стрельцам следует проявить осторожность во всем. А особенно с новыми знакомыми.

Вполне возможно вас могут обмануть мошенники или деловые партнеры. Будьте начеку и все обойдется.

Козерог

Пришло время для решительных действий. Отбросьте сомнения.

У вас все получится, если поверите в себя и не будете тормозить на крутых поворотах.

Водолей

Водолеям нужно усмирить свои амбиции. Сейчас не время тянуть одеяло на себя.

Проявите сдержанность во всем и удача вам улыбнется.

Рыбы

На этой неделе Рыбы могут насладиться заслуженным отдыхом. Вы можете себе это позволить.

Ведь вы отлично потрудились и теперь можно спокойно расслабиться и провести время с близкими людьми или наедине с собой.