Гороскоп на неделю по картам Таро: каким знакам Зодиака удастся разбогатеть

Овен

Вы получите заманчивое предложение на работе. Это будет напрямую влиять на вашу дальнейшую карьеру. А потому не стоит медлить, приступайте к работе и приближайте свой момент триумфа.

Для лучшей мотивации вам стоит установить для себя высокую планку. Когда вы добьетесь высот, вы получите не только щедрое вознаграждение. Успех в карьере наконец-то даст вам ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Телец

Вам повезет в личной жизни. Вы можете встретить свою вторую половинку, закрутить роман или же укрепить отношения со своим партнером. При этом вы найдете новых друзей и будете много веселиться.

Новая неделя готовит для вас массу приключений. Общайтесь с людьми, проводите как можно больше времени за пределами дома. Не упустите свой шанс!

рискнуть

Рак

Вам стоит отпустить ситуацию, которая вас тревожит. Если вы понимаете, что стоите на одном месте или зацикливаетесь на проблеме, которую не в силах решить - просто начните что-то новое. И не стоит думать, что негатив будет идти за вами, он останется в прошлом.

Найдите источник вдохновения и начните все с чистого листа. Порой стоит признать ошибку и сделать выводы. Будьте осторожнее с тратами, вы рискуете потерять деньги.

Весы

Новая неделя вас удивит. Не стоит зацикливаться на работе и постоянно думать о карьере. Подумайте о том, чего вы действительно хотите. Возьмите выходной и останьтесь наедине с собой.

Вам нужно упорядочить мысли, проработать свои эмоции и составить новый план. Уделите этому максимум своего времени. В результате вы получите то, к чему стремились несколько месяцев подряд.

Скорпион

В ближайшие дни вам стоит сохранять спокойствие. Не стоит рисковать и поддаваться импульсивным желаниям. Обдумывайте каждый свой шаг и постарайтесь не ошибиться.

Прислушайтесь к советам и не отбрасывайте чужую точку зрения, если вы с ней не согласны. Вероятно, вам стоит научиться смотреть шире. Именно этот навык обеспечит вашу победу уже в обозримом будущем.

Стрелец

Новая неделя позволит вам разобраться с проблемами, которые вас донимали. При этом вам точно стоит уделить внимание своему внутреннему ребенку. Позвольте себе повеселиться, провести время с друзьями и просто заниматься тем, что приносит радость.

Это подарит вам вдохновение. Благодаря тому, что вы наберетесь сил и будете довольны своим отдыхом, у вас откроется второе дыхание. И вот тогда беритесь за работу.

Козерог

Вас ждет жизненный урок, который многому научит. Не факт, что он будет приятным и легким. Однако вы должны понимать, что порой такое случается. Не стоит злиться на обстоятельства, ведь вы никак не можете на них повлиять.

Не зацикливайтесь на грусти. Уделите время своей семье, найдите занятие, которое вас отвлечет. Такая вынужденная пауза только кажется губительной, на самом деле она вам очень поможет.

Водолей

Начните подводить итоги года. Вспомните о своих успехах и проанализируйте события, которыми вы недовольны. Затем вам стоит составить план действий и четко осознать, готовы ли двигаться вперед.

Однако посвящать всю неделю самокопанию точно не стоит. К выходным у вас точно появится желание развлечься. Не отказывайте себе, отдохните.