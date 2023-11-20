Гороскоп на неделю по картам Таро: какие знаки Зодиака ждет большая удача

Овен

Новая неделя принесет вам сложный выбор. Вы можете понять, что недовольны результатами своей работы. При этом вам придется решить, что делать дальше. И если похвалы в ваш адрес будет мало, у вас начнется "синдром отличника", что помешает адекватно оценить весь проделанный путь.

Не стоит себя терзать. Попробуйте уделить больше внимания общению с людьми. Говорите с окружающими и тогда вы поймете, что вашим спасательным кругом является работа в команде.

Телец

В ближайшие дни вы можете оказаться в одиночестве. И это не должно вас огорчать. Используйте момент, постарайтесь насладиться отдыхом и наметить новые цели.

Вам не стоит поддаваться унынию и скучать. Вероятно, вы захотите вернуть какого-то человека в свою жизнь. Однако подумайте, действительно ли вы в этом нуждаетесь именно сейчас.

Близнецы

Новая неделя подарит вам невероятное везение. Вы будете очень счастливы, если решитесь начать новую жизнь. Будьте благодарны за все, что с вами происходит.

Мечтайте и не ограничивайтесь малым. У вас есть возможность превратить в реальность любые свои планы. Не забывайте о любви и уверенно двигайтесь вперед.

Рак

Вы будете приятно удивлены. Новая неделя принесет лишь радость, вы изящно сумеете сгладить все острые углы и поймете, что рядом с вами находится по-настоящему добрый человек. Он растопит ваше сердце и поможет справиться со всем.

Вероятно, в какой-то момент вам придется выступить в роли наставника. Дайте мудрый совет и не жалейте времени, поддержите того, кто в этом нуждается. Вы будете удивлены, когда поймете, что ваш опыт невероятно ценен.

Лев

Вам придется много работать и прикладывать максимум усилий. И если у вас получится и вы не опустите руки, то в финале вас ждет невероятный результат. Тяжелый труд окупится, вас ждет успех.

Однако не стоит думать, что вам удастся сорвать куш. На этой неделе вам нужно переключиться, забудьте о деньгах и подумайте о том, что гораздо дороже купюр. Переключиться с финансовых вопросов на какие-то другие будет непросто, готовьтесь к этому.

Дева

Вы сможете управлять не только своей жизнью. В какой-то момент вы получите бразды правления и получите возможность стать руководителем, не только на работе, но и дома. Отнеситесь к этому ответственно, не торопитесь с решениями.

Не забывайте прислушиваться к своему сердцу. Любовь поможет избежать ошибок. Будьте "боссом" и помните о том, как важно ценить чувства других людей.

Весы

Новая неделя подарит вам редкий шанс. Вы сможете проявить все свои таланты и поразить всех вокруг. Не бойтесь поступать так, как хочется вам. В конце пути вы точно не пожалеете о том, что позволили себе выбирать между тем, что хочется вам, и тем, чего требуют окружающие.

Вокруг вас воцарит атмосфера праздника. Не бойтесь этого чувства. Наслаждайтесь жизнью, если действительно этого хотите. Если же вам хочется закрыться в себе - закрывайтесь.

Скорпион

Вас ждет сюрприз, однако он может оказаться неприятным. Скорее всего, вам придется исправлять чужие ошибки и брать на себя ответственность за поступки, к которым вы не имеете отношения.

Приложите максимум усилий, а затем позвольте себе отдохнуть. Не позволяйте людям на себе отыгрываться и переходить границы. Не теряйте бдительность даже тогда, когда будете релаксировать.

Стрелец

Вы - главный счастливчик недели. Радостных событий будет так много, что вы можете растеряться. Однако переживать не стоит, проведите время, наслаждаясь счастьем.

Пришло время выбраться из "норки", в которой вы прятались от окружающего мира. Выйдите на свет и пообщайтесь с людьми. В какой-то момент вам покажется, что вы готовы к грандиозному рывку, однако торопиться не стоит, живите моментом.

Козерог

Вероятно, вас ждут призраки прошлого. Вы можете понять, что недовольны своими поступками и решениями. Однако не стоит себя терзать. Вы не в силах изменить то, что уже случилось.

Постарайтесь найти баланс и не нарушать свою внутреннюю гармонию негативом. Сделайте выводы и не зацикливайтесь на плохом. Эта неделя не принесет вам новых потрясений, потому не стоит портить свою жизнь мыслями о чем-то грустном.

Водолей

В вашу жизнь ворвется огромная радость. Позитив накроет вас с головой, в личной жизни вас ждет успех. Ничто не испортит ваше настроение, неделя будет по-настоящему сказочной.

Займитесь творчеством, уделите время своим друзьям. Не стоит реагировать на тех, кто попытается "грузить" вас своими проблемами. Думайте лишь о себе.

Рыбы

Новая неделя, вероятно, может вас разочаровать. Вы поймете, что не всегда можете быстро добиться желаемого и получать ответы на свои вопросы. Однако не стоит впадать в уныние.

Постарайтесь набраться терпения и не совершать ошибки. Возьмите небольшую паузу и понаблюдайте за всем происходящим со стороны. Так вы сумеете найти правильное решение и не ошибиться.