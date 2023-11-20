Гороскоп на неделю по картам Таро: какие знаки Зодиака ждет большая удача

Гороскоп по картам Таро, с 20 по 26 ноября, сулит представителям некоторых знаков Зодиака большую удачу. Кому-то удастся избавиться от проблем, а кому-то повезет в любви.

Что гороскоп по картам Таро сулит каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Овен

Новая неделя принесет вам сложный выбор. Вы можете понять, что недовольны результатами своей работы. При этом вам придется решить, что делать дальше. И если похвалы в ваш адрес будет мало, у вас начнется "синдром отличника", что помешает адекватно оценить весь проделанный путь.

Не стоит себя терзать. Попробуйте уделить больше внимания общению с людьми. Говорите с окружающими и тогда вы поймете, что вашим спасательным кругом является работа в команде.

Телец

В ближайшие дни вы можете оказаться в одиночестве. И это не должно вас огорчать. Используйте момент, постарайтесь насладиться отдыхом и наметить новые цели.

Вам не стоит поддаваться унынию и скучать. Вероятно, вы захотите вернуть какого-то человека в свою жизнь. Однако подумайте, действительно ли вы в этом нуждаетесь именно сейчас.

Близнецы

Новая неделя подарит вам невероятное везение. Вы будете очень счастливы, если решитесь начать новую жизнь. Будьте благодарны за все, что с вами происходит.

Мечтайте и не ограничивайтесь малым. У вас есть возможность превратить в реальность любые свои планы. Не забывайте о любви и уверенно двигайтесь вперед.

Рак

Вы будете приятно удивлены. Новая неделя принесет лишь радость, вы изящно сумеете сгладить все острые углы и поймете, что рядом с вами находится по-настоящему добрый человек. Он растопит ваше сердце и поможет справиться со всем.

Вероятно, в какой-то момент вам придется выступить в роли наставника. Дайте мудрый совет и не жалейте времени, поддержите того, кто в этом нуждается. Вы будете удивлены, когда поймете, что ваш опыт невероятно ценен.

Лев

Вам придется много работать и прикладывать максимум усилий. И если у вас получится и вы не опустите руки, то в финале вас ждет невероятный результат. Тяжелый труд окупится, вас ждет успех.

Однако не стоит думать, что вам удастся сорвать куш. На этой неделе вам нужно переключиться, забудьте о деньгах и подумайте о том, что гораздо дороже купюр. Переключиться с финансовых вопросов на какие-то другие будет непросто, готовьтесь к этому.

Дева

Вы сможете управлять не только своей жизнью. В какой-то момент вы получите бразды правления и получите возможность стать руководителем, не только на работе, но и дома. Отнеситесь к этому ответственно, не торопитесь с решениями.

Не забывайте прислушиваться к своему сердцу. Любовь поможет избежать ошибок. Будьте "боссом" и помните о том, как важно ценить чувства других людей.

Весы

Новая неделя подарит вам редкий шанс. Вы сможете проявить все свои таланты и поразить всех вокруг. Не бойтесь поступать так, как хочется вам. В конце пути вы точно не пожалеете о том, что позволили себе выбирать между тем, что хочется вам, и тем, чего требуют окружающие.

Вокруг вас воцарит атмосфера праздника. Не бойтесь этого чувства. Наслаждайтесь жизнью, если действительно этого хотите. Если же вам хочется закрыться в себе - закрывайтесь.

Скорпион

Вас ждет сюрприз, однако он может оказаться неприятным. Скорее всего, вам придется исправлять чужие ошибки и брать на себя ответственность за поступки, к которым вы не имеете отношения.

Приложите максимум усилий, а затем позвольте себе отдохнуть. Не позволяйте людям на себе отыгрываться и переходить границы. Не теряйте бдительность даже тогда, когда будете релаксировать.

Стрелец

Вы - главный счастливчик недели. Радостных событий будет так много, что вы можете растеряться. Однако переживать не стоит, проведите время, наслаждаясь счастьем.

Пришло время выбраться из "норки", в которой вы прятались от окружающего мира. Выйдите на свет и пообщайтесь с людьми. В какой-то момент вам покажется, что вы готовы к грандиозному рывку, однако торопиться не стоит, живите моментом.

Козерог

Вероятно, вас ждут призраки прошлого. Вы можете понять, что недовольны своими поступками и решениями. Однако не стоит себя терзать. Вы не в силах изменить то, что уже случилось.

Постарайтесь найти баланс и не нарушать свою внутреннюю гармонию негативом. Сделайте выводы и не зацикливайтесь на плохом. Эта неделя не принесет вам новых потрясений, потому не стоит портить свою жизнь мыслями о чем-то грустном.

Водолей

В вашу жизнь ворвется огромная радость. Позитив накроет вас с головой, в личной жизни вас ждет успех. Ничто не испортит ваше настроение, неделя будет по-настоящему сказочной.

Займитесь творчеством, уделите время своим друзьям. Не стоит реагировать на тех, кто попытается "грузить" вас своими проблемами. Думайте лишь о себе.

Рыбы

Новая неделя, вероятно, может вас разочаровать. Вы поймете, что не всегда можете быстро добиться желаемого и получать ответы на свои вопросы. Однако не стоит впадать в уныние.

Постарайтесь набраться терпения и не совершать ошибки. Возьмите небольшую паузу и понаблюдайте за всем происходящим со стороны. Так вы сумеете найти правильное решение и не ошибиться.