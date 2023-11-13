Гороскоп на неделю по картам Таро: узнайте, какие знаки Зодиака взлетят выше облаков

Овен

В ближайшие дни вам стоит раскрыть в себе коммуникабельность. Общайтесь с людьми и не бойтесь привлекать к себе внимание. Выйдите из тени и будьте в центре внимания.

У вас есть все шансы на успех. Однако под лежачий камень вода не течет, потому вам придется приложить максимум усилий. И именно общение с людьми поможет вам найти правильное решение и сделать все без ошибок.

Телец

Пришло время заняться лечением старых душевных ран. Посвятите эту неделю поиску гармонии. Подумайте о том, что именно и по какой причине вас огорчает. Найдите причину негативных эмоций.

И если вы готовы бороться за счастье и хотите оставить все проблемы в прошлом - начинайте действовать. Вы сможете взглянуть в глаза своим страхом и победить. Долгожданно освобождение от всего, что гнетет, подарит вам крылья.

Близнецы

Вы сможете иначе взглянуть на людей, которые вас окружают. Вероятно, кто-то из близких друзей может снять маску. И тогда вы поймете, что сильно заблуждались, доверяя секреты и тайны не тому человеку.

Не переживайте, лжец ничем не сможет вам навредить. Однако вам придется набраться решимости и вычеркнуть из жизни того, кто лишь притворялся вашим другом. Сожгите мосты и обрубите все общение.

Рак

Вас ждет насыщенная неделя. Вы резко окажетесь в центре внимания, все будут приглашать вас на встречи, прогулки и вечеринки. Порой вам будет казаться, что в сутках слишком мало часов, ведь вы едва ли будете успевать сделать все, что планировали.

Но паниковать не стоит. Продолжайте гнуть свою линию и делайте то, что считаете нужным. Вы получите возможность и повеселиться, и реализовать свои смелые амбиции, что позволит вам взлететь выше облаков.

Лев

Вам стоит бороться с соблазнами. Не поддавайтесь желаниям и тайным мечтам. Постарайтесь держать себя в руках, иначе все закончится очень плохо. Подумайте, готовы ли к последствиям собственной беспечности.

Принимайте решения, сохраняя рассудок трезвым и холодным. Не стоит рисковать и испытывать судьбу. Между синицей в руках и журавлем в небе вам лучше выбрать первый вариант.

Дева

Вы буквально обречены на успех. И если вы хотите сделать мечты реальностью, нужно просто поверить в чудо и никогда не сомневаться в своих силах. На этой неделе вы сможете понять, что уверенность в себе способна открывать любые двери и сносить любые стены.

Не бойтесь проиграть, вам это точно не грозит. И даже если вы заметите, что все идет не совсем так, как вы планировали, сворачивать с намеченного пути не стоит. Думайте лишь о хорошем.

Весы

Вы готовы к грандиозным переменам. Позвольте себе попробовать что-то новое и выбрать новый вектор. В вашей жизни начнут происходить события, которые точно убедят вас в том, что стоять на одном месте - не самый лучший вариант.

Не стоит терпеть плохое отношение и мириться с несправедливостью. Вы достойны уважения, поэтому найдите единомышленников. А тех, кто пытается вас унизить, стоит оставить в прошлом.

Скорпион

Новая неделя даст возможность раскрыть тайну. От вас скрывали что-то очень важное. Но теперь вы сможете узнать правду, туман обмана и интриг рассеется.

Не факт, что вы будете рады из-за того, что сумеете снять розовые очки. Однако не стоит злиться на судьбу. Все это происходит не просто так. Постарайтесь проанализировать ситуацию и сделать правильный выбор.

Стрелец

Вас ждут серьезные перемены. Вы сможете найти новую работу или же получить повышение. Будьте готовы к выгодным предложениям и постарайтесь не продешевить.

Цените себя и свои таланты. Не позволяйте себе довольствоваться малым и требуйте достойной оплаты своего труда. Вас ждет успех в важных переговорах, не бойтесь говорить о деньгах.

Козерог

Дайте себе немного отдыха. Проведите эту неделю, занимаясь делами, которые не будут вас утомлять. Решение важных вопросов стоит отложить. Вам нужно забыть о сложностях и просто расслабиться.

Не стыдите себя за желание залечь на дно. Если вы понимаете, что очень хотите отдыхать, не заставляйте себя работать. После такого релакса вы сможете взяться за дело с новыми силами и достичь небывалых высот.

Водолей

Вы рискуете совершить ошибку. Будьте осторожны и внимательны, рядом затаился враг. Вероятно, в прошлом вы сильно кого-то обидели, а теперь вам хотят отомстить.

Если вы точно знаете, кто может готовить для вас ловушку, изолируйтесь от этого человека. Пройдет время и вы сможете поговорить по душам, забыть все обиды и решить давние конфликты. Но на этой неделе что-то изменить вам не под силу.

Рыбы

ВЫ будете радоваться, хорошие новости точно поднимут вам настроение. Ситуация, которая давно не давала вам покоя, наконец-то решится, причем именно так, как вы хотели.

Не бойтесь задавать вопросы и искать ответы. Удивите всех вокруг своей непредсказуемостью и дайте волю эмоциям. Вы сможете изменить свою жизнь и насладиться результатами своего труда.