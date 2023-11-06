Гороскоп на неделю по картам Таро: узнайте, кто заплачет от счастья

Овен

Эта неделя едва ли окажется самой лучшей. Вам придется расплачиваться за ошибки и пожинать плоды поступков, которые кому-то навредили. Будьте готовы к испытаниям и жизненным урокам.

Если же вы поступали правильно и никто не затаил на вас обиду - проблем не будет. Однако вам все равно не стоит расслабляться. Займитесь добрыми делами и подумайте, чего вы хотите от жизни.

Телец

Ближайшие семь дней принесут вам как радость, так и грусть. Постарайтесь не бросаться из крайности в крайность и удержать баланс. Проявите мудрость и не позволяйте обстоятельствам влиять на ваше настроение.

Не забывайте о друзьях. Они не только помогут делом и словом, но и уберегут вас от ошибок. Не сдавайтесь и продолжайте двигаться вперед, отдых и развлечения стоит минимизировать.

Близнецы

Вам стоит сосредоточиться на своих мыслях. Вы знаете, что можете достичь большего, но почему-то подавляете свои амбиции. Пришло время отбросить все сомнения и начать действовать.

Не бойтесь ошибиться, новая неделя подарит вам массу удачных возможностей. Все получится, важно лишь не сомневаться в собственных силах. Верьте в чудо и помните о том, что вы достойны самого лучшего.

Рак

Удача наконец-то повернется к вам "правильным" местом. Вы будете приятно удивлены, когда поймете, что полоса неудач осталась в прошлом. Теперь вам стоит отдохнуть после трудного периода и насладиться результатами своего труда.

Помимо этого, новая неделя подарит вам возможность помириться с теми, кто вам дорог. Заройте топор войны и не ввязывайтесь в новые конфликты. Они лишь отбирают энергию.

Лев

Новая неделя будет максимально насыщенной. Вам придется много трудиться и не факт, что результаты упорной работы вас порадуют. Однако не стоит отчаиваться, постарайтесь найти гармонию и не переживать из-за незначительных сложностей.

Если вы сумеете взять себя в руки, то к концу недели будете радоваться и веселиться. Кто-то решит сделать вам незабываемый сюрприз. Примите его с благодарностью.

Дева

Готовьтесь к тому, что будете плакать. Однако слезы вызовет огромное счастье, которое ворвется в вашу жизнь, словно ураган. Вы достигнете невероятного успеха и получите щедрое вознаграждение за все свои старания.

Однако постарайтесь не оступиться. Кто-то попытается вас спровоцировать, желая нанести удар по вашей репутации. Не поддавайтесь соблазнам и помните, ради чего вы начали этот путь.

Весы

Эта неделя подарит вам умиротворение. Вы забудете о проблемах и сможете насладиться тем, что все дела идут стабильно хорошо. Этот период - отличное время для начала новых отношений.

Если же у вас уже есть человек, покоривший ваше сердце, порадуйте его спонтанным свиданием или неожиданным подарком. Не жалейте денег и сил. Ваши старания точно оценят.

Скорпион

В ближайшие семь дней вы можете встретить человека, который поможет решить все проблемы. Вероятно, вам повезет познакомиться с сильным и мудрым покровителем, который поделится с вами ценными советами.

Будьте благодарны за всю поддержку, но не переступайте черту. Помните, что во всем важна мера. Не стоит "выжимать" максимум, ведь тогда от вас могут отвернуться.

Стрелец

Вам не стоит откладывать в долгий ящик важные дела. Постарайтесь закрыть все нерешенные задачи до конца недели, и тогда к выходным у вас появится возможность полноценно отдохнуть.

Если же вы решите "растягивать удовольствие", вы не только лишитесь свободного времени, но и рискуете угодить в неприятности. Постарайтесь помнить о важном, если боитесь что-то забыть - составьте план.

Козерог

Вам стоит готовиться к переменам. Вероятно, не все события вам понравятся, однако постарайтесь не паниковать. Все, что с вами произойдет, пойдет вам на пользу.

Принимайте решения, слушая не только свой внутренний голос, но и советы родственников. Близкие люди желают вам только добра, поэтому не стоит игнорировать их мнение.

Водолей

Новая неделя покажется вам чередой странных и несправедливых эпизодов. Не стоит пытаться что-то изменить. Постарайтесь залечь на дно и не вмешиваться в события, которые вам не нравятся.

К середине недели буря утихнет и тогда вы сможете начать действовать. Вспомните свои заветные мечты и сделайте так, чтобы они стали реальностью. Все получится.

Рыбы

Вам стоит не терять оптимизм и постараться немного замедлиться. Постарайтесь не рубить с плеча. Обдумывайте свои решения и не спешите с выводами, некоторые события могут вас удивить.

В целом, новая неделя поможет вам найти в себе уверенность и спокойствие. Сохраните эти качества и не давайте эмоциям все испортить. Действуйте, но без авантюр.